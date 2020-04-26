'Pide almak için evden çıktık' diyerek polise yalan söylediler, ceza yemekten kaçamadılar 'Pide almak için evden çıktık' diyerek polise yalan söylediler, ceza yemekten kaçamadılar Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda dolaşan gençler “Pide almak için evden çıktık” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Dışarıya gezmek için çıktıkları anlaşılan 2 gence Hıfzıssıhha Kanuna’na muhalefetten kişi başı 3 bin 180 lira ceza yazıldı.

Haber Merkezi 26 Nisan 2020, 09:39 Son Güncelleme: 26 Nisan 2020, 09:43 İHA