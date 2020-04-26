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Koronavirüs Pide almak için evden çıktık diyerek polise yalan söylediler, ceza yemekten kaçamadılar
TÜRKİYE

'Pide almak için evden çıktık' diyerek polise yalan söylediler, ceza yemekten kaçamadılar

'Pide almak için evden çıktık' diyerek polise yalan söylediler, ceza yemekten kaçamadılar

Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda dolaşan gençler “Pide almak için evden çıktık” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Dışarıya gezmek için çıktıkları anlaşılan 2 gence Hıfzıssıhha Kanuna’na muhalefetten kişi başı 3 bin 180 lira ceza yazıldı.

Haber Merkezi İHA
Gençlerin başka bir ilçede yaşadığı belirlendi.
Gençlerin başka bir ilçede yaşadığı belirlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul’un da aralarında bulunduğu 31 şehirde belirli koşullar dışında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından uygulamalara bugün gece saatlerinde de devam edildi.

İHA
Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda dolaşan gençlere ceza kesildi.

Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda araçlarıyla dolaşan gençler, "Pide almak için evden çıktık” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

  • Pide almak yerine gezmek için dışarıya çıkan ve başka bir ilçede yaşadığı anlaşılan gençlere Hıfzıssıhha Kanuna’na muhalefetten kişi başı 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

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