Plazma tedavisi umut oldu: ABD’de 35 bin dolar, Avrupa’da 25 bin avro iken Türkiye'de ücretsiz!

Koronavirüsü alt etmek için 3 ayrı koldan yürütülen çalışmalar hastalara umut oldu. Aşı ve ilaç çalışmalarının ardından, ilk kez İnönü Üniversitesi’nde uygulanan ‘immün plazma nakli’ tedavisinden de güzel haberler geldi. Yoğun bakımda plazma tedavisi uygulanan bir vatandaşın hastalığında gerileme olduğu tespit edildi.

İnönü Üniverstesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde, koronavirüse karşı plazma tedavisini Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt yönetiyor.

ÇİN DE AYNI YÖNTEMİ DENİYOR

Virüsü kısmen kontrol altına alınan Çin’din de uyguladığı plazma yöntemi, Türkiye’de ilk kez İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde (TÖTM) uygulandı. Hastalığa yakalanıp iyileşen 46 yaşındaki bir kişiden alınan plazma, yoğun bakımda tedavi gören 56 yaşındaki bir hastaya nakledildi. KOAH hastası da olan vatandaşın durumu dakika dakika takip edildi.

ENFEKSİYON GERİLİYOR

Uygulamaları yöneten TÖTM Kemik İliği Nakli Direktörü Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, plazma naklinden 72 saat sonra elde ettikleri sonucu Yeni Şafak’a anlattı. Erkurt, “Şu an klinik tabloda iyileşme gözlemliyoruz. Hastamızın kan testlerindeki enfeksiyonda gerileme görüldü. Akciğer havalanması gösteren PF oranında da düzelme var, yani akciğerin durumu da iyiye gidiyor” diye konuştu.

ÇİN İLE BENZER TABLOLAR

Beş Çinli hastadan 4’ünün bu tedaviye olumlu yanıt verdiğini aktaran Erkurt, “Şu an bizim tablomuz Çin’le paralel gidiyor. Onların yaptığı çalışmalarda 72 saatte bu tip laboratuvar düzelmeleri gözlemlenmişti. Ancak yine de zamana ihtiyacımız var. İsteğimiz hastanın yaşamsal fonksiyonlarının da iyileşmesi. Hasta hala ventilatöre bağlı. Çin hastalarda 12’nci günde düzelme gözlemledi, biz de 12’nci günü bekliyoruz. Bu nedenle hastayı halen stabil olarak kabul ediyoruz” dedi.

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KORONAVİRÜS Plazma tedavisinde bir bağışçı 6 hastaya umut olacak

KRİTİK 10 GÜN

Hastanın plazma verildiği günden daha kötü olmadığını ifade eden Erkurt, “Hasta tamamen iyileşti diyemeyiz. Ancak umudumuz var. 10 gün bekleyelim, bu hastalar gerçekten çok zor süreçlerden geçiyor” diye anlattı. Plazma tedavisinin 56 yaşındaki bir hastaya uygulandığını anlatan Erkurt, “Hastamız KOAH rahatsızlığı bulunan bir kişi, bunlar dışında şeker tansiyon gibi herhangi bir rahatsızlığı yok. Donörümüz ise 46 yaşında bir erkek hasta. Kendisi koronavirüsü yenerek donör oldu. Hatta bir hafta sonra yeniden plazma verecek, diğer hastaların iyileşmesi için çok istekli” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE ÜCRETSİZ, DÜNYADA ÜCRETLİ

Bilim insanlarının salgınla mücadele için canla başla çalıştığına dikkat çeken Erkurt, “Bunlar çok pahalı tedaviler ancak Türkiye’de bu tedavi yöntemi ücretsiz. ABD’de 35 bin dolar, Avrupa’da 25 bin avro gibi ücret alınarak uygulama yapılıyor. İnsanlar bunları bilmeli” dedi. Malatya Devlet Hastanesi’nde de bir hastaya plazma uyguladıklarını anlatan Erkurt, Siirt’e de uygulama için plazma gönderdiklerini aktardı. Havaların ısınmasıyla virüsün azalacağını belirten Prof. Erkurt, izolasyonun sağlanması durumunda salgının 2 ay içinde bitebileceğini aktardı.

Hiçbir zararı yok

Plazma tedavisinin bağışçıların desteğiyle süreceğinin altını çizen Mehmet Ali Erkurt, “18-60 yaş arası Kovid-19’u atlamış, klinik iyileşmeden 14 gün sonra yapılan testi negatif çıkan kişiler, gönüllülük esasına göre donör olabilir. Plazma bağışçısı 2 haftada bir olmak üzere senede 24 kez plazma bağışlayabilir. Kan vermekten farksız olan plazma bağışının, bağışçılara da hiçbir zararı yok. Çin’den gelen verilere göre yoğun bakımdaki hastalarda etkili tedavi yöntemi olarak görülen plazma için vatandaşların bağışçı olması gerekiyor” diye anlattı. Prof. Erkurt, “Ben de bağışçıyım, uyumlu hasta çıkarsa kemik iliğimi de vereceğim” dedi.

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Sayı artmalı

Prof. Dr. Ahmet Kızılay

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da geçen pazar günü iyileşen ilk hastadan örnek alındığını belirterek, “Alınan plazma yoğun bakımdaki 56 yaşındaki hastaya verildi. İlk etapta yöntemin zararı var mı diye baktık, yan etki gözlemlemedik. Hatta aksine hastanın hem kan tablosu hem de akciğer filminde kısmi iyileşmeler gördük. Ama bu iyileşmeler yoğun bakımdan çıkacak düzeyde değil” dedi. Yöntemin hastalarda uygulanabilmesi için donör sayısının artması gerektiğini belirten Kızılay, iyileşen Kovid19 hastalarını bağışçı olmaya davet etti. Türkiye’nin Kırım Kongo Kanamalı hastalığını plazma tedavisi ile yendiğine dikkat çeken Kızılay, “Bizim hastanemizde yılda 4 binden fazla hastaya plazmaferez yöntemi uygulanıyor. TÖTM karaciğer, kök hücre, kemik iliği naklinin en fazla yapıldığı merkez” diye konuştu. Prof. Dr. Kızılay, plazma tedavisinde tecrübeli olduklarını, bunun daha önce de farklı tedavilerde uygulandığını dile getirerek, “Bu tedaviyi uygun plazma vericileri geldiği müddetçe uygulamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.