Koronavirüs Polisi görünce maskesini taktı Ceza yemekten kurtulamadı
TÜRKİYE

Polisi görünce maskesini taktı: Ceza yemekten kurtulamadı

Polisi görünce maskesini taktı: Ceza yemekten kurtulamadı

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan denetimler de son geçilen kademeli normalleşme kapsamında artık “Dinamik Denetim Dönemi” geçildi. Bu kapsamda Türkiye’nin 81 ilde geniş çaplı denetimler yapılırken Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri havadan drone ile yaptıkları denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Haber Merkezi İHA
Maskesini polisi görünce takan vatandaş ceza yedi.
Maskesini polisi görünce takan vatandaş ceza yedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu artık Dinamik Denetim Dönemi’ne geçildiğini dün açıkladı. Açıklamanın hemen ardından Türkiye’nin 81 ilinde denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de ilçenin bütün ana caddeleri ve meydanlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimler de kurallara uymayan ve yasak olmasına rağmen ana cadde ve meydanlarda maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara ceza yağdı.
DRONE İLE YAKALANDI

Son çıkan kararlarla artık kamera tespitiyle kurallara uymadığı belirlenen kişilere de ekipler tarafından cezai işlem uygulanmaya başlandı. Polis ekiplerini gördüklerinde ellerinde bulunan sigaraları atan ve maske takan şahısların o anları havadan denetim yapan polis droneları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan şahıslar maske taktıklarını söylese de ekipler, drone tarafından görüntülerinin çekilerek kurallara uymadıklarının tespit edildiğini söylemesi üzerine şaşkınlık yaşadı. Şahıslara Korona virüs kurallarına uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Polis drone'la denetimlerine devam ediyor.


LOKANTALAR DA TEK TEK DENETLENDİ

Uygulama kapsamında lokantalara da giren ekipler burada hijyen kurallarına ve yüzde 50 kapasite kuralına uyulup uyulmadığını denetledi. Lokanta işletmecilerine HES kodunun vatandaşlara nasıl sorulacağı noktasında da bilgi veren ekipler HES kodu olmayan vatandaşların içeri alınmamasını belirtti.

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