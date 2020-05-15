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Koronavirüs Polisler yine çileden çıktı Daha önce 3 kez fazla yolcu taşımaktan ceza yedi yeniden yakalandı
TÜRKİYE

Polisler yine çileden çıktı: Daha önce 3 kez fazla yolcu taşımaktan ceza yedi yeniden yakalandı

Polisler yine çileden çıktı: Daha önce 3 kez fazla yolcu taşımaktan ceza yedi yeniden yakalandı

İstanbul'da Küçükçekmece ve Esenyurt polisi sosyal mesafe kuralını hiçe sayan minibüs sürücülerine yönelik takibini sürdürüyor. Küçükçekmece polisi, uygulama noktalarını WhatsApp grupları üzerinden bir birine bildiren minibüsçülere yönelik gezici uygulamayı devreye sokarken Esenyurt’ta tıklım tıklım minibüsler polisi adeta çileden çıkardı. Daha önce 3 kez fazla yolcu taşımaktan ceza yiyen minibüs sürücü pişmanım demesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

Haber Merkezi İHA
Dolu minibüslerdeki fazla yolcular ücretleri iade edilip indirilerek başka arabalar nakil edildi.
Dolu minibüslerdeki fazla yolcular ücretleri iade edilip indirilerek başka arabalar nakil edildi.

Yeni tip koronavirüs sürecinde yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarının kapasitenin yarısı kadar yolcu alması kararlaştırıldı. Kısıtlama ve cezalara rağmen uslanmayan şoförler vatandaşların sağlıklarını hiçe sayarak araçlara fazla sayıda yolcu almaya devam ediyor.

Küçükçekmece ilçe polisi ile Esenyurt ilçe trafik polisleri İçişleri Bakanlığının Kovid-19’la mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesi doğrultusunda trafik denetimlerini sürdürdü.

Dolu minibüslerdeki fazla yolcular ücretleri iade edilip indirilerek başka arabalar nakil edildi.

WhatsApp gruplarına karşın gezici uygulama

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Önleyici Hizmet Büro Amirliği ekipleri minibüs şoförlerinin WhatsApp uygulaması üzerinden denetim noktalarını birbirlerine bildirmelerine karşın ilçe genelinde gezici uygulama başlattı. Uygulama yerine sürekli yer değiştirerek ve sokak aralarına girerek uygulama yapan polis ekipleri bu şekilde uygulamadan kaçmak isteyen minibüs şoförlerine de göz açtırmadı.

Bir minibüsten 28 yolcu

Küçükçekmece’de ilçenin birçok noktasında uygulama yapan ekipler bu sabah durdukları bir minibüs içerisinden tam 28 yolcu indirdi. İnsan sağlığının hiçe sayıldığı minibüsteki yolcuları tek tek sayarak aşağıya indiren ekipler minibüs şoförüne Hıfzıssıhha Kanuna uymamaktan 3180 ve fazla yolcu taşımaktan 104 lira cezai işlem uygulandı.

Polisi görünce yolcuları indirmek istedi

Bir minibüs şoförü ise uygulama yapan polis ekiplerini görünce uygulama noktasına gelmeden yolcuları indirmek istedi ama polis ekiplerinden kaçamadı. Minibüsten indirilen yolcuları durduran ve araç içerisinde bulunan yolcuları sayan polis ekipleri minibüs içerisinde kapasiteden fazla yolcu taşındığını tespit ederek minibüs şoförüne idari para cezası uyguladı.

Esenyurt’ta polis adeta çileden çıktı

Esenyurt hattında çalışan minibüslere denetim yapan trafik polisleri gördükleri manzara karşısında ise çileden çıktı. Tıka basa dolan minibüsleri gören polis ekipleri “Yazık günah değil mi vatandaşa?” diye tepki gösterdi. Uygulama esnasında daha önce 3 kere taşıması gerekenden fazla yolcu taşıdığı için ceza yiyen sürücü yine aracında fazla yolcu ile yakalandı. 3 bin 180 lira idari para cezası yiyen sürücü “pişmanım” dedi. Dolu minibüslerdeki fazla yolcular ücretleri iade edilip indirilerek başka arabalar nakil edildi.

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