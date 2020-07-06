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Koronavirüs Prof Dr Abdurrahman Şenyiğit uyardı Korona belirtilerini ağrı kesici ile geçiştirenler virüsü bulaştırıyor
TÜRKİYE

Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit uyardı: ​Korona belirtilerini ağrı kesici ile geçiştirenler virüsü bulaştırıyor

Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit uyardı: Korona belirtilerini ağrı kesici ile geçiştirenler virüsü bulaştırıyor

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, ezbere ağrı kesici alınmaması uyarısında bulunarak, "Siz, hafif derecede koronavirüs geçiren hasta olabilirsiniz. Belki hastalığın size bir zararı olmaz ama etrafınıza bulaştırdığınızda 70 yaşındaki akrabanızın, dostunuzun ölümüne sebep olabilirsiniz” dedi.

Haber Merkezi İHA
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Çin’nin Wuhan kentinden çıkıp dünyaya yayılan koronavirüs vakası birçok ülkede kontrol altına alınmışken, ikinci dalga baş gösterdi. Türkiye, 11 Mart'tan itibaren ilk vakaların görülmeye başlamasıyla salgınla mücadele dönemi de başladı. Salgının kontrol altına alınmasıyla 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine girildi.

  • Yeni normalleşme süreci ile birlikte son günlerde bazı kentlerde vaka sayısında artış yaşandı. Bu kentlerin başında gelen Diyarbakır’da vatandaşlar kontrolü elden bırakmışken, bazı vatandaşların salgın bulgularının görülmesini ağrı kesici kullanarak gidermeye çalıştığı belirlendi.

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Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit

"Salgın bulgularında ağrı kesici kullanmak doğru değil"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, bazı vatandaşların salgın belirtilerini ağrı kesici ile geçiştirdiğini bunun doğru olmadığını söyledi.

Şenyiğit, aksine hastanın kendisini ağrı kesiciyle iyi hissedip topluma karışarak salgını yayma riskinin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Şenyiğit, 11 Mart'tan beri Türkiye olarak, devlet olarak koronavirüs ile çok başarılı bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti. Son zamanlarda normale geçiş aşamasında maalesef hiçbir kurala uyulmadığını aktaran Şenyiğit, bununla birlikte vaka sayısında da bir miktar artışın olduğunu dile getirdi.

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Prof. Dr. Şenyiğit, "Koronavirüsün farklı bulgularla karşımıza çıkma ihtimali var. Yaz döneminde bulantı, kusma ve ishalle gelen vaka sayısı çok. Bazı koronavirüs vakaları da hiç bir şekilde öksürük, nefes darlığı ve ateş yapmadan şiddetli vücut ağrısıyla karşımıza gelebilir. Toplumda bizim duyduğumuz kadarıyla bazı insanların sadece ağrı kesiciyle kendilerini iyi hissettiği ve korovirüsü engellediğiyle ilgili bir takım görüşler mevcut. Bu son derece yanlış bir kanaattir. Bakın, eğer sizde koronavirüs bulguları varsa bu dönemde, mesela öksürüğünüz, ateşiniz, nefes darlığınız varsa, biz eğer ağrı kesici alırsak bu ağrı kesici sadece ateşimizi düşürür ve bizi iyi hissettirir, biz kendimizi iyi hissettiğimiz için tam tersine doktora gidip de koronavirüs tedavisi görmediğimiz için maalesef bu hastalığı daha fazla yayabiliriz” diye konuştu.

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"Vücut ağrılarını ağrı kesiciyle geçiştirmeyin”

Hastaların öksürüğü, ateşi, nefes darlığı varsa veya izah edilemeyen, kişiyi yatağa düşürecek yatırmayacak kadar şiddetli vücut ağrıları varsa bu durumun ağrı kesici ile geçiştirilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şenyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Çünkü bunlar bazen sizin ateşinizi kısmi olarak düşürdüğü için kendinizi iyi hissettirebilir. Ama siz kendinizi iyi hissettiğiniz için daha çok topluma katılırsınız ve daha çok bulaştırıcı olursunuz. Onun için kullandığınız ağrı kesiciler hastalığın daha fazla yayılmasına neden olabilir. Şikayetleriniz varsa ezbere ağrı kesici almayın, lütfen biran önce doktorunuza başvurun. Siz, hafif derecede koronavirüsü geçiren hasta olabilirsiniz. Belki hastalığın size bir zararı olmaz ama etrafınıza bulaştırdığınız 70 yaşındaki akrabanızın, dostunuzun, ahbabınızın ölümüne sebep olabilirsiniz. Bunun çok ciddi bir manevi yükü de olabilir."

Koronavirüsü yenen başhekim immün plazma bağışında bulundu
FOTOĞRAF 4
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İmmün plazma bağışçısı olan Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, hastalığı yenen kişilere seslenerek bağışta bulunmaları çağrısını yaptı.
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Plazma bağışı normal kan bağışından biraz farklı. Kişiler senede üç kereden daha fazla kan bağışında bulunamıyorlar ama plazma bağışı haftada 2 kere verilebiliyor.
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İşlemi yapan cihaz tıpkı bir diyaliz cihazı mantığıyla çalışıyor, bağışçının kanını alıp sadece plazmaya ayırıyor.
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Özellikle hastalığı atlattıktan sonra 90 ile 180 günlük periyotlar içerisinde antikorların kalitesi bozulmadan olabildiğince fazla plazma bağışı yapılması isteniyor.
Koronavirüsü yenen başhekim immün plazma bağışında bulundu
Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, geçtiğimiz günlerde korona virüs (Covid-19) hastalığını yenerek iyileşmişti. Diğer şifa bekleyen hastalara umut olabilmek adına Sağlık Bakanlığına 'immün plazma' bağışçısı olmak için kayıt yaptıran Tali'den bugün ÇOMÜ Pandemi Hastanesinde plazma tedavisi için bağış alındı.
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Koronavirüsten korunmak için kendine 'altın maske' yaptırdı
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