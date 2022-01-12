Prof. Dr. Coşkun Usta: 'Omicron' ile virüs kendi sonunu getiriyor

AÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Usta, koronavirüsle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Özellikle 'Omicron' varyantına ilişkin yurt dışında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Usta, diğer tüm varyantlardan değişik olan 'Omicron'un hücre içine yerleşme yönteminin çok farklı olduğunu belirterek, "Adeta yeni bir form gibi karşımıza çıktı. Çok hızlı yayılıyor. İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre diğer virüsler gibi hücreye girmiyor 'Omicron'. 'Delta' ya da diğer mutasyonlar hücreye bir eliyle gelip yapışırken diğer eliyle de hücreleri topluyor. Yani bir üzüm salkımı gibi görüntü oluşturuyor. 'Omicron' ise gelip reseptörlere bağlanıp hücrenin içine giriyor" diye konuştu.

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"AKTİF BAĞIŞIKLIK SAĞLIYOR"

'Omicron'un 'Delta' gibi hücrenin üzerine yapışması halinde immün sistemin fark edeceğini anlatan Usta, "'Delta' kümeleştiği için ağır seyrediyor. 'Omicron' ise daha hafif geçiriliyor. Çok hızlı yayılması bir dezavantaj ama hastaneye yatış oranı çok düşük. Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıyla uzun süredir yapamadığını 'Omicron' kendi halinde kısa sürede yapıyor. Hızla enfekte ederek, doğal bağışıklık kazandırıyor. Aktif bağışıklık sağlıyor. Çok fazla öldürücü değil. Virüs bir anlamda kendi sonunu kendisi getiriyor. Biraz daha bilimsel çalışmalara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 8 Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu. Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin açıklamada bulundu.<br><br> Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.<br><br> Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.<br><br> Delta varyantında ise öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinin sık görüldüğüne dikkati çeken Oğuztürk, hapşırık, burun akıntısı ile koku ve tat kaybının az görülen semptomlardan olduğunu aktardı. \"Şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli\"<br><br>Oğuztürk, Kovid-19'un iki varyantı ile mevsimsel gribin semptomlarının birbirine çok benzediğine dikkati çekerek şöyle konuştu:<br><br>\"Üç hastalığın da belirtileri birbirine çok benziyor. Bu nedenle ayırt etmek oldukça zor ve her hastada farklı semptomlar ve şikayetler gözlemliyoruz. Dolayısıyla şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli. Özellikle Omicron varyantı çok hızlı yayıldığı için erken dönemde test yaptırılması ve izole olunması pek çok kişinin hastalığa yakalanmasını engellemiş oluyor.\" Hekimlerin \"Hastalık yoktur hasta vardır\" prensibi doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Oğuztürk, bu nedenle hastayı farklı bakış açılarıyla değerlendirmek zorunda olduklarını, çünkü hiç ummadıkları anda şikayet ve semptomların ortaya çıkabileceğini ifade etti. Bu belirtiler varsa dikkat: Koronanın Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu Dünya üzerinde 5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, yeni varyantlar üzerinden tehlike saçmaya devam ediyor. Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen influenza (grip) virüsünün belirtileri birbirine oldukça benziyor.

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"UMARIM PANDEMİNİN SONUNU GETİRİR"

Prof. Dr. Usta, 'Omicron'un mevsimsel grip gibi durduğunu, üst solunum yollarında kaldığını, aşağılara inmediğini belirterek, tedaviye alınan yanıtın daha iyi olduğunu kaydetti. 'Omicron'un koronavirüs varyantlarından biri değil de daha çok 'Covid-21' gibi farklı bir virüs türü olarak durduğunu belirten Usta, "Aşılanan kişiler de 'Omicron'la enfekte olabilir. Aşılı olan kişiler daha da şanslı. 'Omicron' umarım pandeminin sonunu getirir" ifadelerini kullandı.

Virüse karşı kullanılan ilaçlarla ilgili de gelişmeler olduğunu da belirten Usta, Pfizer firmasının ürettiği 'Paxlovid' ilacının virüse karşı kullanımının şaşırtıcı sonuçlar verdiğini söyledi.

Bu ilacın erken kullanım onayı aldığını da belirten Usta, "Hücrenin içindeki virüsün çoğalmasını engelliyor. Enfeksiyon engelleniyor. Veriler çok iyi gidiyor. İki gruba denetilmiş. Birine verilmiş bu ilaç, diğerine verilmemiş. İlaç verilmeyen 300 kişiden 27'si hastaneye yatarken diğer grupta yalnızca 3 kişi hastanelik olmuş. Bu ilaç yüzde 90 işe yaradığını gösteriyor" dedi.