Prof. Özlü’den İngiltere’de mutasyona uğrayan Kovid-19 uyarısı: Yeni küresel dalgaya neden olabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İngiltere'de saptanan ve yüzde 70 daha hızlı bulaştığı tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüsle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir.1⃣ — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) December 20, 2020

YENİ BİR KÜRESEL DALGALANMAYA YOL AÇABİLİR!

İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsünün, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabileceğinin altını çizen Özlü, "Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor." dedi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

REKLAM

Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz.

DÖRT ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölgesel Ofisi'nden yapılan açıklamada yeni türün şu ana kadar İngiltere dışında Danimarka, Hollanda ve Avustralya'da görüldüğüne dikkat çekildi. Açıklamada, Avrupa ülkelerinin mutasyona uğrayan koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla tedbirleri sıkılaştırması gerektiğine dikkat çekildi.

HAYAT Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti

DÜNYA Almanya’da koronavirüs tedbirleri protesto edildi

KORONAVİRÜS Londra'da koronavirüs salgınına karşı dördüncü aşama önlemler uygulanmaya başladı