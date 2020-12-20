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Koronavirüs Prof Özlüden İngilterede mutasyona uğrayan Kovid-19 uyarısı Yeni küresel dalgaya neden olabilir
TÜRKİYE

Prof. Özlü’den İngiltere’de mutasyona uğrayan Kovid-19 uyarısı: Yeni küresel dalgaya neden olabilir

Prof. Özlü’den İngiltere’de mutasyona uğrayan Kovid-19 uyarısı: Yeni küresel dalgaya neden olabilir

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tevfik Özlü
Tevfik Özlü

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İngiltere'de saptanan ve yüzde 70 daha hızlı bulaştığı tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüsle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

YENİ BİR KÜRESEL DALGALANMAYA YOL AÇABİLİR!

İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsünün, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabileceğinin altını çizen Özlü, "Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor." dedi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz.

DÖRT ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölgesel Ofisi'nden yapılan açıklamada yeni türün şu ana kadar İngiltere dışında Danimarka, Hollanda ve Avustralya'da görüldüğüne dikkat çekildi. Açıklamada, Avrupa ülkelerinin mutasyona uğrayan koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla tedbirleri sıkılaştırması gerektiğine dikkat çekildi.

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