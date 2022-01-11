Profesörden rahatlatan açıklama: Aşı olanlarda ’Omicron’ akciğere inmiyor

Türkiye’de omicron varyantı yayılmaya devam ediyor. Farklı şehirlerden uzmanlar omicron varyantı ile uyarılar yaparken Samsun’da görev yapan ve şu ana kadar yaklaşık 15 bin korona hastasını tedavi eden Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya da önemli açıklamalarda bulundu.

"Vaka sayılarında inanılmaz bir artış var"

Toplumda özellikle yeni mutasyon omicronun hızla arttığını ifade eden Prof. Dr. Özkaya, "Omicronun etkisiyle vaka sayılarında belirgin bir artış var. Önümüzdeki günlerde havaların soğuması ve kapalı alanlarda vakit geçirmesiyle beraber vakaların daha da artacağını biliyoruz. Şu ana kadar gözlemlediğimiz hastalardan şunu söyleyebiliriz ki aşı olanlarda omicron akciğere inmiyor. Bizim gördüğümüz en kötü tablo korona virüsün akciğer tutulumu ile beraber ciddi akciğer hasarı, yoğun bakıma yatış ve ölümlerdi. Omicron gerçekten çok hafif seyrediyor. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki aşısızlarda hala akciğer tutulumu varken aşı olanlardan omicron akciğerlere inmiyor. Ciddi anlamda aşılamanın devam etmesi ve hastalarımızın özellikle aşılarının tamamlamalarını istiyoruz. Üzerinden 3, 4, 5 ay geçmiş kişilerinin aşısız olduğunu kabul etmek gerekiyor. Virüs değişiyor, virüsle beraber toplum dinamikleri de değişiyor. O yüzden düzenli aşılarımızı yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

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"Kapanmadaki hasta sayılarımıza ulaştık"

Kafalarda oluşan "Yeniden yasak gelecek mi?" sorusuna cevap veren Özkaya, "Kapanmadaki, yasaklardaki hasta sayılarımıza ulaşmamıza rağmen kapanma ve yasak beklemiyoruz. Çünkü hastanelerimizde ağır hasta sayımız az. Hasta sayımızın artışına göre yoğun bakımlarımızda artış yok çünkü aşı gerçekten etkisini göstermeye başladı. Sürü bağışıklığı dediğimiz klinik tablonun toplumda yeni gözlemlenmeye başladığını saptadık. Şunu gönül rahatlığı ile size söylüyoruz. Aşı omicron mutasyonun akciğer tutulumunu önlüyor" şeklinde konuştu.

"Aşısız hastaların akciğer tutulumları"

Korona aşısı olmayan ve ciddi tutulumlarla hastanede tedavisi yapılan kişilerin akciğerlerini inceleyen Özkaya, "Size aşısız 2 tane hasta göstermek istiyoruz. İlki 46 yaşında genç hastamız. İş yükü nedeniyle aşıya vakit bulamadığı için aşısız ve akciğer tutulumu ile geldi. Belirgin nefes darlığı vardı. Tedavisini yaparak gönderdik. 50’li yaşlarda olan ve yurt dışına çok sık seyahat ettiği için aşı yaptırmakta vakit bulamayan bir hastamız. Belirgin akciğer tutulumu ile geldi. Aşı olmadığı için ciddi akciğer tutulumu ve solunum yetmezliği ile yatırdık. Tedavi ederek evine gönderdik. Artık mevsimsel grip ile Covid birbirine karıştı. Özellikle omicron varyantının toplumda artması ile beraber grip gibi semptomlarla geliyor ve grip gibi geçiyor. Bunu sadece ve sadece aşı olanlarda görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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KORONAVİRÜS Omicron’da kuluçka süresi üç gün

KORONAVİRÜS Omicron selam verene bulaşıyor

FOTOĞRAF 10 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin değerlendirmede bulundu. İlhan, vakalar arttığını, hayatını kaybeden kişi sayısının ise düştüğünü belirterek, \"Vefat eden kişilerin çok büyük çoğunluğu Omicron varyantı ile enfekte olan kişiler değil, muhtemelen daha önceki varyantlar ile enfekte olan kişiler. İnşallah rakam daha aşağı gider, kimse koronavirüsten vefat etmez ama geldiğimiz aşamada sayının bu kadar çok olması halen risk olduğunu söylüyor. <br> Düşünün; 18 bin kişi enfekteyken vefat eden kişi sayısı daha az olabilir, aşağıya doğru gidebilir; ama sayı 2-3 katına çıktığında sayı daha aşağıya doğru gitse de enfekte olup, etkilenen kişi sayısı çok olabileceği için risk yine yüksek olabilir. Bu nedenle başta kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor\" dedi. Prof. Dr. İlhan, grip vakalarındaki artışa da dikkat çekerek, \"Geçen yıl bu zaman neredeyse hiç influenza görülmemişti. Ama şu anda gribin de çok fazla olduğunu görüyoruz. Hatta pandemi öncesindeki gripten daha çok grip görür haldeyiz. Çünkü insanlarımız geçen yıl çok özendiler, maske taktılar, kapalı ortamlarda bir araya gelmediler; ama maalesef bu yıl aynı özeni göstermediklerini görüyoruz, bu nedenle grip de daha fazla görülüyor. Şu soru ile de çok karşılaşıyoruz; 'hocam ben grip miyim, koronavirüs müyüm?' Bunun ayırdına varmamız çok zor.<br> Bu şekilde olan vatandaşlarımızın ancak PCR testi vermesi gerekiyor. Bu nedenledir ki şüpheli bir teması varsa, çok kalabalıkta, havasız ortamlarda maskesiz bulundularsa, yılbaşı tatilinde kalabalıkta bir arada oldularsa mutlaka PCR testi yaptırmaları, koronavirüsse ona göre tedavi almaları, gripse de ona göre hekim önerilerini uygulamaları doğru olacaktır. Kendini koronavirüs zannedip, grip çıkanlar olduğu gibi kendini grip zannedip, koronavirüs çıkanlar da söz konusu olabiliyor. Vatandaşlarımız için en doğru seçenek şüpheli temasları ve yakınmaları varsa PCR testi yaptırmaları\" diye konuştu. \"Bütün dünyada Omicron çok etkin hale gelmiş durumda. Özellikle İngiltere ve Avrupa'da çok yoğun şekilde Omicron görünüyor. Buralarda hastane yükü de artmış durumda. Bizim ülkemizde şu an için baktığımızda hastane yükünde artış söz konusu değil; ama tedbirli ve dikkatli olup, hazırlıklı olmak gerekiyor. Hastane yükümüzde, yoğun bakımımızda bir artış söz konusu değil; ama sayı çok arttığı için her zaman tehlikenin söz konusu olduğunu bilmemiz gerekiyor. <br> Omicron'da kuluçka süresi, şu anki bilgilerimize göre daha kısa gibi görünüyor. Vuhan varyantında bu süre 5 günken, Delta varyantında 4 gün, Omicron'da ise 3 gün gibi görünüyor. Çok da çabuk hasta ediyor, elimizdeki bilgilere göre çok da çabuk çevreye bulaşıyor. Çok kısa sürede hastalık ortaya çıkartıyor. Ama vatandaşlar, 'bir temasım oldu üzerinden 5 gün geçti, hasta olmayabilirim' diye düşünmemeli. Çünkü Omicron varyantı, şu an yaygın görünüyor ama halihazırda Delta varyantı da tüm dünyada var. Bu yüzden yapılacak en doğru şey; korunmak için aşıları olmak.\" Omicron'da kuluçka süresi Omicron'da kuluçka süresi kaç gün: Omicron varyantına temas ettikten kaç gün sonra belirti görülüyor Omicron varyantına temas ettikten kaç gün sonra belirti görülüyor? Omicron'da kuluçka süresi kaç gün? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Omicron'a karşı uyarılarda bulundu. İşte haberin detayları...

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FOTOĞRAF 10 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 25-31 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 il Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 25-31 Aralık'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaşmasının ardından yükselen vaka sayılarına ilişkin, \"Eğer bu tırmanış 'Omicron'a bağlı ise bu zamana kadar salgına inanmayanlar gerçek salgını hissedecek\" dedi. Vaka sayılarındaki artışa ilişkin açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, \"Eğer bu tırmanış 'Omicron'a bağlıysa bu zamana kadar salgına inanmayanlar gerçek salgını hissedecek. Ayaktan hasta grubunda artış devam edecek. İzmir genelinde aile sağlığı merkezlerine başvurular artacak. Filyasyon ekiplerinin takip etmesi gereken hasta grubu belirgin bir şekilde artacak. 'Omicron' varyantının girdiği ülkelerde ne kadar artış olacağına dair bir üst sınır vermek mümkün değil\" diye konuştu. 'OMICRON DAHA KISA SÜRECEK'<br><br>Önceki varyantların da öncelikle kalabalık şehirlerde yükseldiğini belirten Prof. Dr. Şener, \"Tahminim yine aynı şey olacaktır. 'Omicron' varyantı 'Delta- Delta Plus' gibi girdiği bölgede geniş ve uzun zaman diliminde seyretmiyor. Girdiği toplumlarda bir anda hasta sayısını artırıyor ancak plato çizmiyor. Daha önceki varyantların plato çizdiğini görüyorduk. Stabil bir düzeyde vaka sayıları devam ediyordu. Bu periyot diğer varyantlarda 6-8 haftalık bir periyottu. 'Omicron'da tahmini olarak daha kısa sürecektir. Bu sürede dikkat etmemiz gereken en önemli şey, erken dönemdeki bulguları yakalayarak bir an önce test yaptırmaktır. Enfeksiyon zincirini kıracak olan şey vakaların erken yakalanmasıdır\" dedi. 'BEKLENEN ARTIŞ'<br><br>İstanbul ile trafiği fazla olan illerde vaka sayılarının artmış olabileceğini söyleyen Şener, \"Daha önce Sağlık Bakanı'mızın açıkladığı verilerde vakaların büyük çoğunluğunun İstanbul kökenli olduğunu söylemişlerdi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, İzmir gibi illerde ciddi bir artış var. Bu artış zaten beklenen bir artıştı. 'Omicron' varyantı ve diğer bütün varyantlar girdikleri bütün ülkelerde çok ciddi vaka sayısı artışına sebep oldu. İngiltere'de 200 bine yakın rakamlar duyuruldu. Türkiye'de de vaka sayılarının artacağı kesin\" diye konuştu. Şu anki vakaların ciddi kesiminin 'Omicron' olmadığını belirten Prof. Dr. Şener, \"'Delta-Delta Plus' şu an için daha yaygın. Kapalı alanlarda asansör ve toplu taşıma araçlarında N-95 kullanmak çok önemli. Diğer alanlarda ise normal maske kullanılabilir. Mesafenin olabildiğince korunması gerekiyor. Bu önlemlere olabildiğince uyulmalı. Üçüncü doz aşının tekrar tekrar altını çizmek lazım. Vatandaşımızın üçüncü dozunu yaptırmak için tam zamanı. Uyuyan hücreler yeniden antikor üretiyor ve bu antikorlar 'Omicron'a karşı etkili\" dedi.<br> Prof. Dr. Şener: Bu zamana kadar inanmayanlar gerçek salgını hissedecek Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 25-31 Aralık'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaşmasının ardından yükselen vaka sayılarına ilişkin, "Eğer bu tırmanış 'Omicron'a bağlı ise bu zamana kadar salgına inanmayanlar gerçek salgını hissedecek" dedi. BiP'te paylaş

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