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Koronavirüs Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
TÜRKİYE

Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs salgını ile birlikte uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramında uygulanacak mı sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi. Bakan Koca, henüz Bilim Kurulu gündemine girmediğini ifade ederek önümüzdeki hafta salgının ilerleme tablosuna bakılarak değerlendirileceğini ve kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükumet kararı ile alınacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Ramazan Bayramı kararı henüz açıklanmadı.
Ramazan Bayramı kararı henüz açıklanmadı.

Sağlık Bakanı ;Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde, video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Basın mensupları Bakan Koca'ya Ramazan Bayramı ile ilgili sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu da yöneltti.

Bakan Koca, henüz Bilim Kurulu gündemine girmediğini ifade ederek Ramazan Bayarı ile ilgili soruya şu cevabı verdi:

Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili hükümet karar verecek. Bununla ilgili salgının seyrine göre gündeme gelmiş olur o durumda hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapmış olur. Şuan net bir durum yok.

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