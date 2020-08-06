15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarına yalanlama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medyada yer alan 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacağı yönünde genelgeyle ilgili, "Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur" dedi.

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Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medya hesabında bu içeriği paylaştı.