Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarına yalanlama
TÜRKİYE

Resmi açıklama: 15 ilde hafta sonu ( 7-9 Ağustos ) sokağa çıkma yasağı olacak mı?

15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarına yalanlama

Koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan artış sonrası sosyal medyada ortaya atılan yer alan 15 ilde 7-9 Ağustos 2020 tarihlerine denk gelen hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olacağı yönündeki iddiaya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan yalanlama geldi. Çataklı, "Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur" dedi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medyada yer alan 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacağı yönünde genelgeyle ilgili, "Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur" dedi.

Korona yoruldu siz yorulmadınız
KORONAVİRÜS
Korona yoruldu siz yorulmadınız
Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medya hesabında bu içeriği paylaştı.

Nişan sonrası koronavirüs vakaları arttı bir köy karantinaya alındı
GÜNDEM
Nişan sonrası koronavirüs vakaları arttı bir köy karantinaya alındı
Abone Ol Google News
İstanbulun ikinci barosu kuruluyor: Hazırlıklar tam gaz

İstanbul'un ikinci barosu kuruluyor: Hazırlıklar tam gaz
Yeniçerilerin katlettiği padişah: Genç Osman

Yeniçerilerin katlettiği
padişah: Genç Osman

Osmanlı tarihini kirleten kara bir lekele olarak kayıtlara geçti.
Araç başına5 bin TL ceza!

Araç başına
5 bin TL ceza!

​İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'ın önünde.
Yasak iddiasına yalanlama

Yasak iddiasına yalanlama

​Bakan Yardımcısı 'itibar etmeyin' çağrısında bulundu.

Trump'a<br>Facebook şoku

Trump'a
Facebook şoku

​ABD Başkanı'nın karizmasını çizdiler, paylaşımı anında silindi.

Damat dehşeti

Damat dehşeti

​Altı aylık evli damat kayınpederini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı.

Bir aşiret direniyor

Bir aşiret direniyor

​Terör örgütü PKK ile aynı masaya oturmayı reddettiler.

Beyrut'ta<br>korkunç şüphe

Beyrut'ta
korkunç şüphe

​Amonyum nitrat dışarıdan müdahaleyle mi patlatıldı?
Erdoğan haritayı<br>yeniden çizdi

Erdoğan haritayı
yeniden çizdi

​Fransızlardan bir itiraf daha.
Korona yoruldu<br>siz yorulmadınız

Korona yoruldu
siz yorulmadınız

​İnsanlar uyarıları dikkate almamakta direniyor.
En sıkı<br>denetim bugün

En sıkı
denetim bugün

​Salgında alarm zilleri çalıyor.
Trabzonspor<br>en değerli takım

Trabzonspor
en değerli takım

​Yaklaşık 82 milyon Euro paha biçiliyor.
Kurşunlu Camii'ne<br>çirkin saldırı

Kurşunlu Camii'ne
çirkin saldırı

​Yunanistan'da hedef Osmanlı camileri.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.