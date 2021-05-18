Resmi tatil 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Türkiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma sonrası 'kademeli normalleşme' dönemine girdi. 1 Haziran'a dek sürecek bu dönemde akşam sokağa çıkma yasağının başlangıç saati 19.00'dan 21.00'e çekilirken hafta sonu yasağı sürecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest. Sokağa çıkma yasağının ne zaman bittiğine ve 17-18-19 Mayıs tarihlerinde kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik detaylar da belli oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması

Akşamları 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Genelgeye göre hafta sonları sokağa çıkma yasakları ise devam edecek. Cuma akşam 21.00'den Pazartesi sabah 5.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

19 Mayıs için ayrıca bir kısıtlama uygulanmayacak. Çalışma hayatının aksamaması için uygulanan muafiyetler devam edecek. Kötüye kullanımda adli ve idari yaptırım uygulanacak.

Yabancılara sokağa çıkma yasağı muafiyeti

Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

Kafe ve restoranlar açık olacak mı?

Yeme- içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilecek. Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecek.

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