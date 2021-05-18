Koronavirüs Son 24 saatte yapılan aşı miktarı 500 bin dozu aştı
TÜRKİYE

Son 24 saatte yapılan aşı miktarı 500 bin dozu aştı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı miktarı son 24 saatte 500 bin dozu aştı. Bugüne kadar ki toplam doz miktarı ise 26 milyon 731 bin 531 oldu.

Haber Merkezi AA
Son 24 saatte yapılan aşı miktarı 500 bin dozu aştı
Arşiv

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Mayıs saat 21.05 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 310 bin 73'e, ikinci doz aşı miktarı 11 milyon 421 bin 458'e ulaştı.

Son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 504 bin 890 doz oldu. Böylece toplam doz miktarı 26 milyon 731 bin 531 olarak gerçekleşti.

Dün aynı saatlerdeki verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 42 bin 41, ikinci doz aşı miktarı 11 milyon 184 bin 600, toplam doz miktarı ise 26 milyon 226 bin 641 olarak kaydedilmişti.

İllere göre vaka sayısı haritası güncellendi
KORONAVİRÜS
İllere göre vaka sayısı haritası güncellendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 40 yaş üzeri öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 40 yaş üzeri öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı

Kovid-19 tedavisi gören kadın 7’inci kattan atladı
KORONAVİRÜS
Kovid-19 tedavisi gören kadın 7’inci kattan atladı

Türkiye'nin 18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Abone Ol Google News
Beşiktaş farkı ikiye çıkardı

Beşiktaş farkı ikiye çıkardı

​Ziraat Türkiye Kupası bugün sahibini buluyor.
Formayı son kez mi giydi?

Formayı son kez mi giydi?

Sezonun oyuncusu olarak gösterilen Ghezzal için transfer iddiası.
Ağız aynı ağız

Ağız aynı ağız

​İYİ Parti ve HDP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal benzetme.

​Kırmızı listedeki Agit Bismil öldürüldü.

Son yirmi dört saatin aşı bilançosu açıklandı.

Vaka sayılarındaki duraklama dikkat çekti.
Okullarda aşıda ikinci aşama

Okullarda aşıda ikinci aşama

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı.
Seçim <br>tarihi belli oldu

Seçim
tarihi belli oldu

​Galatasaray'da belirsizlik son buldu.

​İllere göre vaka sayısı haritası güncellendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek.
Arnavutköy'de <br>feci kaza

Arnavutköy'de
feci kaza

Alevlerin arasından kurtuldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.