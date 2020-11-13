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Koronavirüs Rize Valisi Çeber isyan etti Bir kişiyi karantinaya alıyoruz 15 kişi arıyor
TÜRKİYE

Rize Valisi Çeber isyan etti: Bir kişiyi karantinaya alıyoruz 15 kişi arıyor

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen vatandaşlar tedbirlere uymadığı için vaka sayılarında her geçen gün artış yaşanıyor. Özellikle evde karantinada olması gerekirken sokaklarda dolaşarak vatandaşların hayatını riske atanlar tespit edilerek, 14 gün zorunlu olarak devlet yurduna yerleştiriliyor. Rize Valisi Kemal Çeber, karantina kurallarına uymayarak dışarıya çıkan hasta ya da temaslı kişilerin yurda yerleştirilerek misafir edildiğini ancak bu vatandaşlar için kendisinin sürekli arandığını dile getirerek "Karantina kurallarına uymadığı için 1 kişi yurda aldığımızda 15 kişi bizi arıyor. 'Bilmiyordu, affedin, bir daha olmayacak' gibi taleplerde bulunuyorlar" diyerek sitemde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Rize Valisi Kemal Çeber
Rize Valisi Kemal Çeber


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Korona virüs ile mücadele kapsamında Rize’de de 65 yaş üstü için sınırlama getirilirken, insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde de sigara içmek yasaklandı. Rizeliler’in birçoğu ise çıkan yeni kararlardan memnun.

Yurtlarda misafir edilen Covid hastası veya temaslı sayısı 200’ü aştı

Konu hakkında açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber çıkartılan kuralların vatandaşların sağlığı için çıktığının altını çizdi. Rize’de korona virüs ile mücadele sürecine değinen Vali Çeber, karantina sürecine uymayarak dışarıda yakalananların Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda misafir edildiğini, misafir edilen kişi sayısının ise 200’ü aştığını dile getirdi. Vali Çeber yakalanarak yurda getirilen vatandaşların yurttan çıkartılması için kendisini arayanların "Bilmiyordu, affedin, bir daha olmayacak" gibi taleplerde bulunduğunu ve bu durumun kendilerini zor durumda bırakmasına rağmen taviz vermediklerini hatırlattı.

"Daha uyarı başka nasıl yapılabilir"

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de kaçak olarak kumar oynatan, eğlence yapan mekanlar olduğunu ve görevliler tarafından hemen yakalanarak gerekli işlemlerin yapıldığını dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber “Tüm Türkiye için geçerli olan bu kararı Rize’de de uygulayacağız. Uygulama alanları, uygulama içeriği ve saatlerimiz belli oluyor. Havaların soğumasıyla beraber artık insanlar kapalı alanlara girdi. Bir haber izledim, İstanbul’da bir gemide yapılan bir eğlence ve gözlerime inanamadım. Yani hala insanlar bunları yapabiliyor. İlimizde de bazen kumar oynanan yerleri yakalıyoruz, böyle eğlence yapılan yerleri yakalıyoruz. Daha uyarı başka nasıl yapılabilir. Kırmadan, dökmeden, üzmeden, devletin valileri daha nasıl uyarı yapabilir. İnanın bu anlamakta ben zorlanıyorum. Denilecek her şeyi diyoruz” dedi.

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"İlk mazeret ‘Sigara içiyorum’ oluyor"


Maske takmayan veya nizami bir şekilde maske kullanmayanların ilk mazeretinin sigara içmek olduğunu dile getiren Vali Çeber “Kararı alıyoruz. Belirlediğimiz yerlerde sigara içmek yasak olacak. Yapılan tespitlere göre virüsün bulaşı kolaylaştı. Yani anlık olarak virüs bulaşabiliyor. Denetim ekiplerimize de en çok söylenen mazeret ‘Arkadaş neden maske takmıyorsun? Neden ağzında değil?’ diye soruyoruz, ‘Sigara içiyorum’ diyor. O anlık sigara içme, yoğun bir caddede yürürken karşısından gelen insana veya o ortamda bulunan insana nefesinin gitmesi bulaş için önemli. Bu ciddi bir risk olarak görülüyor ve bundan dolayı da kalabalık, yoğun alanlarda, dışarıda sigara içmeyi yasaklıyoruz” ifadelerini kullandı.

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"Dikkat edelim ki yeni yasaklar, yeni kurallar koymak zorunda kalmayalım"

Salgının havaların soğuması ile daha da arttığını belirten Çeber “Hala evde kalmak gerekiyor, hala kalabalık ortamlara girmemek gerekiyor. Risk öncekine göre belki de daha büyük olarak devam ediyor. Çünkü havalar artık soğudu ve kalabalık ortamlarda insanlar yoğunlaşıyor. Herkesten ricam maske, mesafe ve temizlikten taviz vermiyoruz ve kalabalık alanlardan özellikle kaçınıyoruz. Yoksa bugün aldığımız bu kararların daha ötesini almamız gerekecek. Dikkat edelim ki yeni yasaklar, yeni kurallar koymak zorunda kalmayalım” şeklinde konuştu.

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"Yaşlılar arasında 10 kişi rahmetli oluyorsa 1 kişi yeniyor"


İl Pandemi Kurulu’nun kararı ile 65 yaş üstünün 10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkmasının yasaklandığını hatırlatan Çeber “Belli saatlerde 65 yaş üstü büyüklerimiz sokağa çıkabilecek. Onların sağlığı bizim için çok önemli. Rize’deki vefat sayılarımızın yüzde 90’ı 75 yaş üzeri. Büyüklerimiz, dua kapılarımız, kıymetlilerimiz, onlara virüs bulaşırsa cidden çok zor. ‘100 yaşında virüsü yendi, 90 yaşında virüsü yendi’ diye örneklerini görüyorsunuz, bunlar var ama 10 kişi rahmetli oluyorsa 1 kişi yeniyor” dedi.

Karantina yerine otelde bulundu
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Karantina yerine otelde bulundu

"Bir kişi yurda aldığımızda 15 kişi bizi arıyor"


Rize’de karantinada olması gerektiği halde dışarıda yakalandığı için KYK’ya bağlı belirlenen yurtlara yerleştirilen vatandaş sayısının 200’ü aştığını dile getiren Vali Çeber “Yurtta misafir ettiğimiz kişi sayısı 200’ü geçti ve bunların tüm maliyetini biz karşılıyoruz. Kendisi biliyor Covid-19 testinin pozitif olduğunu yada temaslı olduğunu ‘Bende bir şey yok’ diyor. Bizde onlara bunu yapmayı istemiyoruz ama 1 kişi yurda aldığımızda 15 kişi bizi arıyor. ‘Şu yakalanmış, haberi yokmuş, bu seferlik bağışlasanız. Sayın valim şu yakalanmış ama şöyle de acil bir işi varmış’ diyorlar. Yok, hiçbir tane istisna yapmadık. Bu konularda iyi niyetli görüyorum ama bizi de kimsenin yormaması lazım. Kimsenin de bu tip şeylere girmemesi lazım. Dolayısıyla taviz veremeyeceğimiz bir konu bu." diye konuştu.

Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
FOTOĞRAF 7
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Denizli'deki olay, Pamukkale ilçesi Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, Enver Y., normalleşme sürecinin başlaması ile açılan lunaparklarda çalışmak üzere Denizli'ye geldi. Filyasyon ekipleri, Çameli ilçesinde bulunan lunaparkta bir süre çalışan Enver Y.'nin burada pozitif vaka ile temas ettiğini belirledi.
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Enver Y.'nin korona virüs testlerinin ardından 14 gün karantinada kalması istendi. Bir süre karantinada kalan yaşlı adam daha sonra memleketi olan Lüleburgaz'a gitmek için şehirlerarası otobüs terminaline gelerek bilet aldı. Otobüse binmek üzere valizleri ile bekleyen Enver Y., polis ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edildi.
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Burada yapılan sorgulamada yaşlı adamın karantinada olması gerekirken otobüs terminaline geldiği belirlendi.
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Doktoru arandı <br> <br> Yaşlı adamın temas ettiği her nokta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken bulunduğu alan ise şerit yardımıyla kapatıldı.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Acil Sağlık ekipleri ise Enver Y.'yi ambulansa alırken bu sırada doktoru ile iletişime geçti.
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Burada doktorundan alınan bilgilerde şahsın pozitif vaka olmadığı, karantinada olması gerektiği tespit edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
Denizli'ye çalışmak için gelen ve burada pozitif vaka ile temas ettiği için karantinada olması gerek yaşlı adamı polis ekipleri otogarda yakaladı.


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