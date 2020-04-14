Koronavirüs Rizenin Kalkandere ilçesinde 4 mahalle, 15 Nisandan itibaren karantinaya alınacak
TÜRKİYE

Rize'nin Kalkandere ilçesinde 4 mahalle, 15 Nisan'dan itibaren karantinaya alınacak

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kalkandere ilçesinde 4 mahallenin 15 Nisan'dan itibaren karantina altına alınacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun, artan koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirlerin artırılarak Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinde potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alındığını hatırlatıldı.

Bölgede vaka sayısında artış görülmemesi nedeniyle karantina kararının 14 Nisan sabah 08.00'den itibaren kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, bölgede sosyal izolasyon uygulanacağı ifade edildi.

(Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kaklandere ilçesinde 4 mahallenin 15 Nisan'dan itibaren karantina altına alınacağı bildirildi.

Açıklamada, Kalkandere ilçesi merkezinde ise koronavirüs vaka sayısında artış olduğu değerlendirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Medrese, Aksu, Yukarı Tatlısu ve Aşağı Tatlısu mahallelerinde Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle belirtilen mahallerin giriş çıkışlarına izin verilmeyerek 15 Nisan 2020 Çarşamba 08.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami şekilde alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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