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Koronavirüs Şaban dedeyi aşı timi ikna etti
TÜRKİYE

​Şaban dedeyi aşı timi ikna etti

Şaban dedeyi aşı timi ikna etti

Koronavirüs aşısına teşvik için oluşturulan aşı ikna timleri aradıkları 10 kişiden 8’ini ikna etmeyi başarıyor. Antalya’daki ikna timi çat kapı evine gittikleri Şaban Ertekin’i (73) razı ederek, ilk doz aşıyı uyguladı. Aşı konusunda kafasının karışık olduğunu söyleyen Ertekin, “Hepinizden Allah razı olsun. Herkes bir şey söylüyordu. Gurur duydum hizmetten” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şaban dedeyi aşı timi ikna etti
Şaban Ertekin

Sağlık Bakanlığının, aşı olmak istemeyenleri ikna etmek için kurduğu ‘aşı ikna timleri’ devreye girdi. Antalya’da 35 aşı ikna timi oluşturulurken, bu timler hem sahada hem de çağrı merkezinden vatandaşı telefonla arayarak, ikna etmeye çalışıyor. Aşı timleri her gün yüzlerce kişiye ulaşarak neden aşı olmadıkları yönünde bilgi almaya çalışıyor. Timler aradıkları 10 kişiden 8’ini ikna etmeyi başarırken aşı olmayanların sunduğu en büyük gerekçe ise ‘Aşı olan bir arkadaşımda Kovid-19 belirtileri oldu. O yüzden korktum aşı olmadım’ ile ‘İki aşı arasında kalınca hiçbirini yaptırmak istemedim’ oldu.

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6 KİŞİLİK EKİP GİTTİ

  • Telefonla ikna çalışmalarına, sahada filyasyon ekipleri içinde oluşturulan aşı ikna timleri de destek veriyor. Bu timler yanlarında uygun koşullarda saklayarak getirdikleri Sinovac aşısını isteyene hemen uyguluyor. İkna sonucunda Sinovac değil de BioNTech isteyen olursa da en yakın tarihe randevusunu alıyor. Doktor ve hemşirelerden oluşan 6 kişilik ekip, Muratpaşa ilçesinde aşı hakkı tanımlanan ancak aşı yaptırmayan Şaban Ertekin’in (73) evine de çatkapı gitti. Neden aşı olmadığı sorulan Ertekin, “Aşıya karşı güvensizliğim var. O yüzden aşı olmadım. Olmaya da korkuyorum. Yan etkisi olur mu? Endişelerim var. Tereddütte kaldık” dedi.

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GURUR DUYDUM

Sağlık ekibi ise Ertekin’e aşının ne kadar güvenilir olduğunu anlatarak ikna etmeye çalıştı. Kısa sürede ikna olan Ertekin, Sinovac aşısı olabileceğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri yanlarında getirdiği Sinovac aşısından bir doz Ertekin’e uyguladı. Kalabalık ekibin kapısına kadar gelmesiyle mutlu olduğunu belirten Ertekin, “Hepinizden Allah razı olsun. Buraya kadar geldiniz. Herkes bir şey söylüyordu. Kafam karışmıştı. Gurur duydum hizmetten” diye konuştu.

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