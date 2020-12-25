Koronavirüs Sabiha Gökçende koronavirüs testi tartışması İngiltereden geldiler, ortalığı karıştırdılar
TÜRKİYE

Sabiha Gökçen'de koronavirüs testi tartışması: İngiltere'den geldiler, ortalığı karıştırdılar

İngiltere’den uçuşlara izin verilmesinin ardından Londra’dan İstanbul’a uçuş gerçekleştiren yolculara 250 TL korona virüs testi için ödeme yapılması bildirilirken, ödeme yapmak istemeyen yolcular ile firma yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yaşandığı yere ise polisler gelerek yaşanan tartışmayı kontrol altına aldı.

Haber Merkezi İHA
Tartışmanın büyümemesi için polis müdahale etti.
Tartışmanın büyümemesi için polis müdahale etti.

Londra Stansted - İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunun ardından saatler süren PCR testinde yolcular stresli dakikalar yaşadı. İstanbul’dan bağlantı uçuşu olan yolcular test yaptırmak için yetkililerin belirlediği bir noktada uzun kuyruklar oluşturdu.

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  • Yaklaşık 3 buçuk saat bekletilen bazı yolcular ve firma yetkilileri arasında tartışma çıkarken, test yaptırmanın zorunlu olduğu ve test fiyatlarının 250 TL olması yolcuları daha da sinirlendirdi.

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Uzun süre kuyrukta beklediler

Uzun süre kuyrukta bekleyen bazı yolcular yetkililerin böyle bir uygulamayı ücretli yapmasına tepki gösterdi. Yolcular ile görevliler arasında çıkan tartışma kameraya yansıdı.

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