Sabiha Gökçen'de koronavirüs testi tartışması: İngiltere'den geldiler, ortalığı karıştırdılar

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Yasin Suresi oku: Yasin suresi okunuşu ve Türkçe meali

Yasin suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak kabul edilir ve 83 ayetten oluşmaktadır. Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip olan Yasin suresinin okunuşunu ve Türkçe mealini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Yasin suresi ile ilgili hadisler de mevcuttur. Yasin suresi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı, meali, faziletleri hakkında detaylı bilgilere bu yazımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Yasin suresi dinle seçeneği de bulabilirsiniz.