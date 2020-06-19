Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Safranboluda bir mahallede uygulanan koronavirüs karantinası genişletildi
TÜRKİYE

Safranbolu’da bir mahallede uygulanan koronavirüs karantinası genişletildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde birden fazla korona virüs (Covid19) vakasının görüldüğü mahallede karantina kapsamı genişletildi.

Haber Merkezi İHA
Safranbolu'da bir mahalle karantinaya alındı.
Safranbolu'da bir mahalle karantinaya alındı.

Karabük’te Safranbolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir sokakta uygulanan karantinanın genişletilmesi kararı alındı. Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsmetpaşa Mahallesi Çağlayan Caddesinde birden fazla pozitif vakaya rastlandığından karantina alanını genişlettiklerini duyurdu.

KARANTİNA GENİŞLETİLDİ

  • Ürkmezer, açıklamasında, "Birden fazla Kovid-19 pozitifli ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle, virüsün engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, 13 Haziran saat 00.00’dan itibaren 27 Haziran saat 00.00’a kadar, giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilen Beşgöz Sokak’a ilave olarak adı geçen sokağa çıkan tüm yollar ile aynı mahalleye bağlı Çağlayan Caddesi’nin 19 Haziran 2020’den itibaren 27 Haziran saat 00.00’a kadar, giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" dedi.

Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallenin giriş ve çıkışları bariyerle kapatıldı. Mahalle Muhtarı Ercan Türe, vatandaşların alınan tedbirleri uymalarını isteyerek, "Mahallemizde 2-3 kişide vaka görüldü ve tedbirlerimizi hemen aldık. Sonuçta bu bulaşıcı bir virüs. Muhtarlık olarak mahalle halkıma teşekkür ediyorum, sözümüzü dinliyorlar. Bizde yetkililere kurallara uyacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Küresel doğrudan yatırım yüzde 40 düşer: Türkiye'yi üst sıralara taşıyacak yol haritası hazırlanıyor
EKONOMİ
Küresel doğrudan yatırım yüzde 40 düşer: Türkiye'yi üst sıralara taşıyacak yol haritası hazırlanıyor

Kritik davalara müdahale hakkı: Önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacak
GÜNDEM
Kritik davalara müdahale hakkı: Önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacak

Tüm Türkiye yanımda oldu: Fernando Muslera altı ay sonra formasına kavuşacak
SPOR
Tüm Türkiye yanımda oldu: Fernando Muslera altı ay sonra formasına kavuşacak

Siber güvenliğin yolu yerli üründen geçiyor
EKONOMİ
Siber güvenliğin yolu yerli üründen geçiyor

Dünyayı endişelendiren rekor: Nüfusun yüzde biri yersiz yurtsuz
DÜNYA
Dünyayı endişelendiren rekor: Nüfusun yüzde biri yersiz yurtsuz
Abone Ol Google News
70 bin TLyesatılık lojman!

70 bin TL'ye
satılık lojman!

81 ilde 50 bin adet için ihaleye çıkılacak.
Dünya ikincisi olduk

Dünya ikincisi olduk

Merkez bankaları faiz indirim yarışına girdi.
SİHAlar İdlibde yerle bir etmişti

SİHA'lar İdlib'de yerle bir etmişti

Rusya hava savunma sistemi Pantsir'e SİHA'lar için yeni füze ekledi.
Barzani<br>PKK ile anlaştı

Barzani
PKK ile anlaştı

​ABD ile Fransa, sözde Kürdistan projesine adım attı.
Yeni Kandil'i<br> ateş bastı

Yeni Kandil'i
ateş bastı

​Mehmetçik sadece 58 dakika tüm hedefleri yerle bir etti.
Hem<br>çözüm hem inşa

Hem
çözüm hem inşa

​İşbirliğindeki ikinci aşamaya geçiliyor.

Ege'de<br>Yunan eşkıyalığı

Ege'de
Yunan eşkıyalığı

​Mülteci botlarını timlerle hedef alıyorlar.
Yasağı takan da var<br>takmayan da

Yasağı takan da var
takmayan da

Kimi vatandaşlar karşılarında polisi görünce ceplerindeki maskeyi taktı.
Futbolcu musun yönetici mi?

Futbolcu musun yönetici mi?

​Max Kruse ayrılığının gerçeği ortaya çıktı.
Yatırım yüzde<br>kırk düşer

Yatırım yüzde
kırk düşer

​Türkiye'yi üst sıralara taşıyacak yol haritası hazırlanıyor.
Kovid-19<br>böbrekleri vuruyor

Kovid-19
böbrekleri vuruyor

​İyileşme sonrası diyalize ihtiyaç duyabilirler.
Kritik davalara<br>müdahale hakkı

Kritik davalara
müdahale hakkı

Önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacak.
Dünyayı<br>endişelendiren rekor

Dünyayı
endişelendiren rekor

​Zorla yerlerinden edilen insanların sayısı her geçen gün artıyor.
Çimşir tarihe<br>geçmek istiyor

Çimşir tarihe
geçmek istiyor

​Üçüncü kez Trabzonlu bir teknik adamla şampiyonluk gelecek.
Komandolarımız <br>teröristlerin ininde!

Komandolarımız
teröristlerin ininde!

Barınak ve mağaraları teker teker imha ediyorlar.
Karneler erişime açıldı

Karneler erişime açıldı

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri merakla bekliyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.