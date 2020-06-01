Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 23 vaka sayısı 827 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 827 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu.

Haber Merkezi 01 Haziran 2020, 19:57 Son Güncelleme: 01 Haziran 2020, 20:09 Yeni Şafak