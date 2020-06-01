Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 23 vaka sayısı 827
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 23 vaka sayısı 827

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 827 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu.

Toplam iyileşen sayısı 130 bine yaklaştı

Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 128 bin 947 oldu.

Çin’de son 3 haftada en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
KORONAVİRÜS
Çin’de son 3 haftada en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi

ABD'nin başı hem virüs hem de protestolarla dertte: Göstericiler koronavirüsü daha hızlı yayabilir!
DÜNYA
ABD'nin başı hem virüs hem de protestolarla dertte: Göstericiler koronavirüsü daha hızlı yayabilir!
Abone Ol Google News
İlk adım

İlk adım

​Milyonları eve kapatan ağır travmadan sonra günlük hayata.
Terör bumerang gibi

Terör bumerang gibi

​PKK'nın ortağı, ABD'yi vuruyor.
Dörtlü destek paketi

Dörtlü destek paketi

​Kamu bankaları kredi paketleriyle vatandaşa destek verecek.
Büyük oyun

Büyük oyun

​Peak Games 1,8 milyar dolara satıldı.
Dilek Hemşire tutunamadı

Dilek Hemşire tutunamadı

​Bebeğini yalnızca birkaç saniye görebildi.
İran ve İsrail'in<br>siber savaşı

İran ve İsrail'in
siber savaşı

​İki ülke dijital cephede karşı karşıya geldi.
Acil dışında<br>randevu şart

Acil dışında
randevu şart

​Hastanelerde 'yeni normal' dönem başlıyor.
Trump geri<br>adım atmıyor

Trump geri
adım atmıyor

Olaylara müdahale için binlerce ağır silahlı askeri görevlendirdi.
Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

​Prof. Dr. Ömer Bolat'ın kaleminden yeni normal hayat.
THY'den özel sefer

THY'den özel sefer

​ABD'deki Türkler için tahliye uçuşu.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
FETÖ'nün<br>kuluçka merkezi

FETÖ'nün
kuluçka merkezi

Kemal Özer, dershanelerin işlevine dikkat çekti.
Yeniden tezgahlanıyor

Yeniden tezgahlanıyor

​Nedim Şener'den bomba açıklamalar.
FETÖ dosyası açıldı

FETÖ dosyası açıldı

Bilinmeyenler TVNET özel yayınında konuşuldu.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

Ülke ülke bütün sayılar açıklandı.
Seçimler 2023'te

Seçimler 2023'te

​Bahçeli'den erken seçim açıklaması.
Öngörülen seviyede

Öngörülen seviyede

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.