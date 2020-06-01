Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 23 vaka sayısı 827

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
- Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu.
Toplam iyileşen sayısı 130 bine yaklaştı
Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 128 bin 947 oldu.
İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/vcVKGvHQyj
İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/vcVKGvHQyj— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2020