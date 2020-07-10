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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 23, vaka sayısı 1003
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 23, vaka sayısı 1003

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1003 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs sonuçları.

Türkiye'de son 24 saatte 1003 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.

  • Son 24 saatte 1493 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 191 bin 883 oldu.

Yükseliş hızlı, azalma yavaş

Bakan Koca, verileri açıkladığı paylaşımında "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

9 Temmuz koronavirüs sonuçları.

8 Temmuz koronavirüs sonuçları.

7 Temmuz koronavirüs sonuçları.

6 Temmuz koronavirüs sonuçları.

5 Temmuz koronavirüs sonuçları.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1024
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1024
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