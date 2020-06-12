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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı Son 24 saatte 15 kişi öldü, 1241 kişi ise iyileşti
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Son 24 saatte 15 kişi öldü, 1241 kişi ise iyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Haziran günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 1241 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı. Son 24 saatte, 1242 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 149 bin 102 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 13 test yapıldı, 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat ederken 1242 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 541 bin 903, vaka sayısı 175 bin 218, vefat sayısı 4 bin 778 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 664, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 282, iyileşen hasta sayısı 149 bin 102 oldu.

"Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 1195. Henüz iyileşmemiz hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye geneli yaygın test uygulaması başladı: Gizli pozitifler ortaya çıkacak
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Yapılan testler sonucu illerin bağışıklık haritaları ortaya çıkacak.
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Yapılan testler sonucu illerin bağışıklık haritaları ortaya çıkacak.
Türkiye geneli yaygın test uygulaması başladı: Gizli pozitifler ortaya çıkacak
Sağlık Bakanlığı'nın korona virüse karşı ülkedeki bağışıklık ve hastalık taşıma düzeylerinin tespiti için planladığı Yaygın Test Uygulaması iki hafta için tüm Türkiye'de tamamlanacak. Testlerle birlikte toplumsal bağışıklık ve gizli pozitifler ortaya çıkacak.


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