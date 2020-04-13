Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 98, vaka sayısı 4 bin 93

Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul ve eşi Seda Akkul taburcu oldu

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu Burak Akkul geçtiğimiz günlerde hastalığı yendiğini duyurmuştu. Akkul sosyal medyada paylaştığı videoda bugün akşam saatlerinde alkışlarla taburcu oldu. Videoda 'Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Özverinizden dolayı ayırmadan hemşiresinden doktoruna kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca Burak Akkul'un eşi Seda Akkul da videoda sağlık çalışanlarına teşekkür etti.