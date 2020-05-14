Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 55, vaka sayısı bin 635 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mayıs günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün bin 635 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, can kaybı 4 bin 7 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 315 hasta ile birlikte toplam iyileşen sayısı 104 bin 30'a ulaşmış oldu.

Haber Merkezi 14 Mayıs 2020, 19:30 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2020, 19:40 Yeni Şafak