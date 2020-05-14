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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölüm sayısı 55, vaka sayısı bin 635
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 55, vaka sayısı bin 635

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mayıs günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün bin 635 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, can kaybı 4 bin 7 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 315 hasta ile birlikte toplam iyileşen sayısı 104 bin 30'a ulaşmış oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, can kaybı 4 bin 7 oldu.

Toplam iyileşen sayısı 104 bin 30 oldu

Son 24 saatte 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 104 bin 30 oldu.

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