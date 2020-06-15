Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1592

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısı ise her geçen gün artmakta.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
- Türkiye'de son 24 saatte 1592 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 179 bin 831, can kaybı 4 bin 825 oldu.
Son 24 saatte 947 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 152 bin 364 oldu.
Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/unwWc4RRXE
Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/unwWc4RRXE— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2020