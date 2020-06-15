Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1592

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye Sultanahmet tepkisi: Gördüğüm en İslamofobik yaklaşım

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. CHP'li milletvekilinin 'Sultanahmet müze olsun' söylemine tepki gösteren Çelik, "Sultanahmet'i müze yapalım yaklaşımı bugüne kadar gördüğümüz en islamofobik yaklaşımdır. Kaç gündür aklı başında bir düzeltme yapacaklar mı diye bekliyoruz. Hiç kimse Sultanahmet'i kendi kimliğinden ayıramaz. Hiçbir caminin başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.