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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1592
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1592

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Haziran günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1592 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 179 bin 831, can kaybı 4 bin 825 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısı ise her geçen gün artmakta.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte 1592 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 179 bin 831, can kaybı 4 bin 825 oldu.

Son 24 saatte 947 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 152 bin 364 oldu.

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