Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 115, vaka sayısı 4 bin 281
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 115, vaka sayısı 4 bin 281

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 115, vaka sayısı ise 4 bin 281. Toplamda bin 518 kişi hayatını kaybederken, toplamda iyileşen hasta sayısı önemli artış göstererek 6 bine yaklaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Toplam iyileşen sayısı 5 bin 674

  • Açıklanan verilere göre bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 115, vaka sayısı ise 4 bin 281. Toplamda hayatını kaybeden kişi sayısı bin 518'e yükselirken iyileşen sayısı ise 5 bin 674'e ulaştı.

Tedbir ve tedavinin önemini vurgulayan Koca, paylaşımında "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.

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