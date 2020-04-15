Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 115, vaka sayısı 4 bin 281

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Toplam iyileşen sayısı 5 bin 674

Açıklanan verilere göre bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 115, vaka sayısı ise 4 bin 281. Toplamda hayatını kaybeden kişi sayısı bin 518'e yükselirken iyileşen sayısı ise 5 bin 674'e ulaştı.

Tedbir ve tedavinin önemini vurgulayan Koca, paylaşımında "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.

Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IVrPbk8n2f — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2020