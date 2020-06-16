Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 1467

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Ortalığı birbirine kattı hakimim diye yırtmaya çalıştı

İstanbul Şişli'de seyir halinde olan motosikletli iki arkadaş, alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü tarafından kavşakta sıkıştırıldı. Gençler yere düşerek hafif yaralanırken, otomobilden inen sürücü gençlere tekme ve yumruklarla saldırdı. Araçtan inen ve hakim olduğunu iddia eden alkollü kadın ise gençleri tehdit etti. Gençlerin olay yerine polis çağırmak istemeleri üzerine hakim olduğunu iddia eden alkollü kadın ve yanındakiler, polisleri görünce kaza yerinden kaçtı.