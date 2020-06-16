Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 17, vaka sayısı 1467
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 1467

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Haziran günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1467 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısı ise her geçen gün artmakta.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu.

Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 153 bin 379 oldu.

Bitlis ve Yalova'da maske takma zorunluluğu getirildi: Maske zorunluluğu olan il sayısı 44'e yükseldi
KORONAVİRÜS
Bitlis ve Yalova'da maske takma zorunluluğu getirildi: Maske zorunluluğu olan il sayısı 44'e yükseldi
Abone Ol Google News
Asker uğurlaması pahalıya patladı

Asker uğurlaması
pahalıya patladı

İzmir'den geldi 14 ev karantinaya alındı.
Tedbirlerle güçlüyüz

Tedbirlerle güçlüyüz

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
İlk yarıdakarşılıklı goller

İlk yarıda
karşılıklı goller

Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor.
Vaka sayıları yükselişte!

Vaka sayıları yükselişte!

​İşte il il, ilçe ilçe Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritası...
Kulübede<br>kırmızı gördü

Kulübede
kırmızı gördü

​Emre Belözoğlu, derbide oynamadan kırmızı gördü.
TSK ve MİT'ten <br>nokta operasyonu

TSK ve MİT'ten
nokta operasyonu

​Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı öldürüldü.

Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

Anne ve çocuğunun burnu dahi kanamadı.
Bir ilde daha <br>maske zorunlu oldu

Bir ilde daha
maske zorunlu oldu

Polis önce uyardı sonra maske dağıttı.
Gündem Libya ve Doğu Akdeniz

Gündem Libya ve Doğu Akdeniz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye Merkel ile görüştü.
Kim bu hakim?

Kim bu hakim?

​Alkollü halde iki kişiye çarptı, bir de tekme tokat dövmeye kalktı.

​Tabelaları bile sökmediler, koca sahil hattı çürümeye terk edildi.

​Vaka sayısı artınca harekete geçtiler, en sıkı tedbirler alınacak.

​Pekin'de vakalar patladı, tüm ülke alarma geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.