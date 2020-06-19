Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 23, vaka sayısı 1214

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu.

Son 24 saatte 1494 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 157 bin 516 oldu.

İstanbul ve Ankara'da en düşük vaka sayısı

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Ankara son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/s2DDshflFN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2020