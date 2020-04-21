Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölüm sayısı 119, vaka sayısı 4 bin 611
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 119, vaka sayısı 4 bin 611

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Nisan günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Son 24 saatte 4611 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 119 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 95 bin 591, can kaybı 2259 oldu. Bugün iyileşen 1488 kişi ile birlikte toplamda iyileşen hasta sayısı 14 bin 918'e yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünkü ölüm sayısı 119, vaka sayısı 4 bin 611

  • Son 24 saatte 4611 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 119 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 95 bin 591, can kaybı 2259 oldu.

İyileşen sayısı 15 bine yaklaştı

  • Bugün 1488 kişi iyileşirken toplamda iyileşen hasta sayısı ise 14 bin 918'e ulaştı.

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