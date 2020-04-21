Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 119, vaka sayısı 4 bin 611

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/TZt5DyV2mX
Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/TZt5DyV2mX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 21, 2020
Bugünkü ölüm sayısı 119, vaka sayısı 4 bin 611
- Son 24 saatte 4611 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 119 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 95 bin 591, can kaybı 2259 oldu.
İyileşen sayısı 15 bine yaklaştı
- Bugün 1488 kişi iyileşirken toplamda iyileşen hasta sayısı ise 14 bin 918'e ulaştı.