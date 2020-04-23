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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölüm sayısı 115, vaka sayısı 3 bin 116
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 115, vaka sayısı 3 bin 116

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 3 bin 116 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 101 bin 790, can kaybı 2 bin 491, iyileşen hasta sayısı 18 bin 491 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 962 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 116 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Son 24 saatte 115 hasta vefat etti, 2 bin 14 hasta iyileşti

  • Toplam test sayısı 791 bin 906, toplam vaka sayısı 101 bin 790, toplam vefat sayısı 2 bin 491, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1816, toplam entübe hasta sayısı 982, toplam iyileşen hasta sayısı 18 bin 491 oldu.

"Bize güç verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin." ifadelerini kullandı.

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