Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı: 106 kişi öldü, 3845 kişi iyileşti

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili 25 Nisan verilerini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 106 kişinin hayatının kaybettiğini, 3845 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriler şöyle:
Son 24 saatte 3 bin 845 hasta taburcu edildi, 2 bin 861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla.
Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bini geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart.