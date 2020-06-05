Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 930

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısı ise her geçen gün artmakta.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 930 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 168 bin 340, can kaybı 4 bin 648 oldu.

Son 24 saatte, 1622 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 133 bin 400 oldu.

İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/DxWUZCz68Y — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2020