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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 18, vaka sayısı 930
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 930

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Haziran günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 930 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 168 bin 340, can kaybı 4 bin 648 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısı ise her geçen gün artmakta.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte 930 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 168 bin 340, can kaybı 4 bin 648 oldu.

Son 24 saatte, 1622 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 133 bin 400 oldu.

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