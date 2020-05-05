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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölüm sayısı 59, vaka sayısı bin 832
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 59, vaka sayısı bin 832

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün bin 832 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 59 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 129 bin 491, can kaybı 3 bin 520, iyileşen hasta sayısı 73 bin 285 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 283 test yapıldı. Bu kapsamda bin 832 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

  • Son 24 saatte 59 hasta vefat etti, 5 bin 119 hasta şifa buldu.

İyileşen hasta sayısı 73 bini geçti

Toplam test sayısı 1 milyon 204 bin 421, toplam vaka sayısı 129 bin 491, toplam vefat sayısı 3 bin 520, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1338, toplam entübe hasta sayısı 707, toplam iyileşen hasta sayısı 73 bin 285 oldu.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0mMKkUoncL

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