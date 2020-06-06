Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 21, vaka sayısı 878
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 21, vaka sayısı 878

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Haziran günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 878 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 169 bin 218, can kaybı 4 bin 669 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısı ise her geçen gün artmakta.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 169 bin 218, can kaybı 4 bin 669 oldu.

Son 24 saatte, 1922 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 135 bin 322 oldu.

THY’den bilet değişikliği açıklaması: Yeni planlamalar kısa sürede açıklanacak
EKONOMİ
THY’den bilet değişikliği açıklaması: Yeni planlamalar kısa sürede açıklanacak

Prof.Dr. Çetin: Kene vakalarının artışını koronavirüs etkiledi
GÜNDEM
Prof.Dr. Çetin: Kene vakalarının artışını koronavirüs etkiledi
Abone Ol Google News
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Vefat eden sayısı 21, iyileşen sayısı bin 922.
Libyada sıcak saatler

Libya'da sıcak saatler

​Ordu, Sirte kentini darbeci Hafter milislerinden geri aldı.
Yusufeli Barajı açıklaması

Yusufeli Barajı açıklaması

"Ekonomimize yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak."
Dev projelerde sona doğru

Dev projelerde sona doğru

​Erdoğan: Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı.
Bakan fotoğrafını paylaşmıştı

Bakan fotoğrafını paylaşmıştı

​"Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım."
Libya'da tarih<br>yeniden yazıldı

Libya'da tarih
yeniden yazıldı

Hafter'in darbe rüyasını SİHA'lar bitirdi.

Adalar'da<br>ulaşım skandalı

Adalar'da
ulaşım skandalı

Kaçak elektrikli faytonlarla yolcu taşımaya başladılar.
13 günlük<br>tarihi rekor

13 günlük
tarihi rekor

Tarihinin aralıksız en uzun soluklu çıkışını yaptı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
En büyük<br>darbe terördür

En büyük
darbe terördür

Bakan Soylu'dan muhalefetin iddialarına sert cevap.
Faturalar<br>normalleşiyor

Faturalar
normalleşiyor

​Borcu olanlar 1 Temmuz sonrasına dikkat!
Trabzon'a demir attı

Trabzon'a demir attı

Yerli sondaj gemisi Karadeniz için hazırlık yapıyor.
45 kişiye koronavirüs bulaştırdılar

45 kişiye koronavirüs bulaştırdılar

Yasağa rağmen nişan yapanlara 86 bin lira ceza.
İlk adım<br>mahkum takası

İlk adım
mahkum takası

Taliban ile müzakerelerin yolu açılıyor.
Kimliği ortaya çıktı

Kimliği ortaya çıktı

Gizlice evleri gözetleyen kişi gözaltının ardından serbest bırakıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.