Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 21, vaka sayısı 878

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısı ise her geçen gün artmakta.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 169 bin 218, can kaybı 4 bin 669 oldu.

Son 24 saatte, 1922 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 135 bin 322 oldu.

Toplam vakaların %80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000’e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/in14xdYFYP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 6, 2020

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