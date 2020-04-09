Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 96, vaka sayısı 4 bin 56 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Nisan günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Sağlık Bakanlığının açıkladığı tabloda Türkiye'de bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 96, vaka sayısı 4 bin 56, iyileşen hasta sayısı ise 296 olarak belirtildi. Buna göre toplamda hayatını kaybeden kişi sayısı 908'e yükselirken toplamda iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 142'ye yükseldi.

Haber Merkezi 09 Nisan 2020, 19:20 Son Güncelleme: 09 Nisan 2020, 19:40 Yeni Şafak