Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölüm sayısı 96, vaka sayısı 4 bin 56
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 96, vaka sayısı 4 bin 56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Nisan günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Sağlık Bakanlığının açıkladığı tabloda Türkiye'de bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 96, vaka sayısı 4 bin 56, iyileşen hasta sayısı ise 296 olarak belirtildi. Buna göre toplamda hayatını kaybeden kişi sayısı 908'e yükselirken toplamda iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 142'ye yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Son 24 saatte 96 ölüm, 4 bin 56 vaka

  • Tabloda, bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 96, vaka sayısı 4 bin 56, iyileşen hasta sayısı ise 296 olarak belirtildi.

Toplam vefat sayısı 908'e, toplam iyileşen sayısı 2 bin 142'ye yükseldi

  • Bu verilere göre toplamda hayatını kaybeden kişi sayısı 908'e, toplam vaka sayısı 42 bin 282'ye, toplamda iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 142'ye yükseldi.

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