Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 96, vaka sayısı 4 bin 56

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5BNqcJGzAp
Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5BNqcJGzAp— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2020
Son 24 saatte 96 ölüm, 4 bin 56 vaka
- Tabloda, bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 96, vaka sayısı 4 bin 56, iyileşen hasta sayısı ise 296 olarak belirtildi.
Toplam vefat sayısı 908'e, toplam iyileşen sayısı 2 bin 142'ye yükseldi
- Bu verilere göre toplamda hayatını kaybeden kişi sayısı 908'e, toplam vaka sayısı 42 bin 282'ye, toplamda iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 142'ye yükseldi.