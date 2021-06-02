Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Bu yaz maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olacak
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Bu yaz maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada bu yazın maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olacağını vurgulayarak, "Lütfen aşı sırası gelen aşısını olsun." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor | Canlı yayın
Fahrettin Koca

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Salgının seyri dikkate alındığında sosyal hareketliliğin azaldığı dönemde vaka sayılarının düştüğü bir gerçek. Her kapanma döneminde bedeller ödeyerek vaka sayılarının düştüğüne şahit oluyoruz. Kontrolü kaybettiğimizde ise kayıplarımız ve vakalar artıyor.

Kontrollü şekilde normalleşmezsek ağır bedeller ödüyoruz. Kapanmanın uzun vadede bıraktığı sosyal ve psikolojik etkiler göz ardı edilmemeli.

Her ne kadar salgının seyrinde önemli bir kırılma temin etsek de virüsün aramızda dolaştığını unutmamalıyız. Kademeleri normalleşme, bir günde eskiye dönüş değildir.

Bundan sonra bireysel tedbirler daha etkin olacak. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz, bu yaz olacak.

Salgının hastalık yükü kadar sosyal yükü altında da yorulduk. Aşıların planlanan doğrultuda yapılması halinde önümüzdeki günlerde salgından değil, güzel şeylerden bahsedeceğiz. Bunu başarıyla hayata geçirmek için sizden bir talebim var: Lütfen aşı sırası gelen aşısını olsun.

Yerli aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Faz-3 insan deneyleri başlayacak ve son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarıyla geçer geçmez klinik deneyi başlayacaktır.

Aşı karşılaştırmaları yapılmaktadır. Bu karşılaştırmalar bilimsel mecralarda yapılmadı. Aşıların birbirine üstünlük ya da zayıflık derecelendirmesi yapacak kadar zaman geçmedi. Bunun için yıllara ihtiyaç var. Tüm aşılar henüz çok yenidir. Burada önemli olan klinik deneyleri tamamlanan aşıların kullanıma alınmasıdır. Bakanlığımız da bu kriterleri esas alarak vatandaşlarımızın kullanımına sunmakta ve yol göstermektedir. Ülkemizdeki aşılar etkili ve güvenlidir.

Toplumuzun yüzde 60'ını bağışıklı hale getiremezsek salgından kurtulamayız. Eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısını olarak mücadeledeki yerini alsın.

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