Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bundan sonra yasaklardan ziyade kişisel tedbir dönemi olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, koronavirüs aşısı Biontech'i geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile ortak açıklama yaptı.

Türkiye ile Biontech arasında imzalanan aşı anlaşmasına ilişkin detayları paylaşan ikili, haziran ayında Türkiye'de görüşmek için sözleşti.

Burada yaptığı konuşmada, 120 milyon doz aşının önümüzdeki 4 ay içinde Türkiye'ye yollanacağının sözünü veren Şahin, "Türkiye'ye aşıları zamanında göndermek için gece gündüz çalışacağız." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Vaka sayıları yeniden 10 binin altında"

Günlük vaka sayımız uzun bir aranın ardından 10 binin altına düştü.

120 milyon doz Biontech aşısının 6.1 milyonu bize teslim edildi. 26 Mayıs'tan itibaren aşıların devamı Türkiye'ye gelecek.

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Haziran başında Prof. Dr. Uğur Şahin'i Türkiye'ye davet ediyoruz.

Biz artık hastalığı tanıyoruz. Bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak.

Bundan sonraki süreçte, yasaklarla yönetimden ziyade, kişisel tedbir ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz.

Biz artık 11 Mart'tan 2020'den itibaren, aşıyla birlikte önümüzü daha net görüyoruz. Salgın öncesi döneme geçmek istiyoruz. Bunun için de vatandaşımızın aşı konusunda hassasiyet göstermesini ve bulduğu aşıyı olmasını istiyoruz.

OYNAT 01:50 BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin canlı yayında açıkladı: 120 milyon doz için anlaşma yapıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin canlı yayında yaptığı konuşmada, 'Tamamı 120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum. Türkiye'ye altıncı ayın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son iki haftada ekibimiz yoğun çalıştı. Allah'ın izniyle zamanında aşıları Türkiye'ye getireceğiz' dedi. BiP'te paylaş

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BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin canlı yayında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

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Tamamı 120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum. Türkiye'ye altıncı ayın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son iki haftada ekibimiz yoğun çalıştı. Allah'ın izniyle zamanında aşıları Türkiye'ye getireceğiz.

Aşımız mutasyonlara karşı başarılı. Bu hafta içerisinde Hint mutantını da deneylerden geçirdik ve aşılarımız yüzde 25-30 aralığında etkili. Bu etkinin, yüzde 75 oranında enfeksiyondan korumasını bekliyoruz.

Koronavirüs geçiren kişiler ilk dozdan sonra yüksek antikor oluşturuyor. Bunlar sanki iki doz aşı olmuş kişiler ile aynı. Hastalığı geçirenler için üç ay sonra tek doz yeterlidir.

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Üçüncü doz, en erken altı ay en geç dokuz ay içinde uygulanmalıdır.

Türkiye'de aşı, AR-GE deneyler yapmak istiyoruz.

OYNAT 02:09 BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: BioNTech aşısı mutasyona karşı etkili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin canlı yayında yaptığı konuşmada,' Aşıyı 30'dan fazla virüs varyantında denedik, mutasyonlara karşı etki gösteriyor. Bu hafta içerisinde Hindistan mutantını da deneylerden geçirdik ve aşılarımız yüzde 25-30 aralığında etkili.' dedi. BiP'te paylaş

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Bakan Koca soru cevap kısmında ise şu açıklamaları yaptı:

(Yerli aşı) Faz-2 çalışması bitti. Faz-3 de zannediyorum önümüzdeki iki haftada başlayacak.

Aşı üretiminde bütün aşamaların başarıyla tamamlanması gerekiyor. Bütün sonuçlar olumlu olursa biz haziran başında Faz-3'e geçebiliriz. Eylül ayında acil kullanım onayıyla birlikte kullanımı söz konusu olabilir.

(Aşılama takvimi) Şu an 55 yaş ve üzeri ile riskli grupları aşılıyoruz. Önümüzdeki ay Biontech aşısıyla birlikte Sinovac aşısını da getirmek için uğraşıyoruz.

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Tedarikte sorun olmazsa haziran ayında 20 yaşa kadar inmek istiyoruz.

Aşılama oranı 65 yaş ve üstünde yüzde 84'e ulaşmış durumda. Biz yüzde 90 ve üzerine ulaşmak istiyoruz.

(Hastalığı geçirenlerin aşılanması) İlave aşı için Biontech'de 2022 yılında öneriliyor. Hastalığı geçirmiş kişilerin ise Bilim Kurulu'nun önerisi altı ay sonra ilave aşı yapılması.

(Kademeli normalleşme) Bundan sonraki süreçte on binin altına düşen bir vaka sayımız var. Tam kapanma ile önemli bir düşüş. 63 binden 9 bin 300'e inmiş olduk. Bu enfeksiyonun nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor. Bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha da azaltan, kişisel koruyucu tedbirleri daha da yoğunlaştıran bununla birlikte yaygın aşılama yaparak bu dönemi normalde döndürmek istiyoruz.

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Bilim Kurulu'nun önerisi gelecek hafta şekillenmiş olur. Haziran ayında nasıl bir normalleşme olacağı, sektörlerle ilgili çalışmalarımız var.

(Yoğun bakımlardaki son durum) Vaka sayısı düşmesiyle birlikte hastaneye yatış, devamında yoğum bakım ve entübe sayısı ile vefat sayısı giderek düştü.

Bizim pandemiye ayırdığımız yatak sayımız 10 bin 428 idi. Toplam yatak sayımız, 242 bin. Toplam erişkin yoğun bakım sayımız 31 bin 732. 10 bin 428 yataktan yüzde 53,49'u dolu.

Servislerde ise 242 bin yataktan 41 binini ayırdık. Ayrılan yataklardan yüzde 34.72'si dolu. Neredeyse üçte ikisi boş.

Vaka sayılarının azalması yoğun bakımlara geç yansıdığı için önümüzdeki günlerde daha da düşecek. Ama önemli olan düşmüş olan 9 bin 300'lere inmiş olan vaka sayısının kalıcılığını sağlamak.

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FOTOĞRAF 47 İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritası... Tam kapanma sonuç verdi mi? İl il yoğunluk haritasında son durum Türkiye Ramazan ayının büyük bir kısmını tam kapanma kararıyla birlikte evde geçirdi. Vaka sayılarına bakıldığında yaşanan düşüş dikkat çekici. Peki ya yoğunluk haritasında son durum ne? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritası... BiP'te paylaş

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KORONAVİRÜS 90 milyon doz BioNTech aşısı için anlaşma