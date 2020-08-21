Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Büyük mücadele asıl tedbirle verilir

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Salgınlarla nasıl mücadele edilir? Hasta tedavi ederek başarılmış bir salgın mücadelesi yoktur. Tanı, hasta izolasyonu, tedaviyi hızlandırmak hekimlik görevi; salgına karşı silahtır. Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın" ifadelerini kullandı.

SALGINLARLA NASIL MÜCADELE EDİLİR? Hasta tedavi ederek başarılmış bir salgın mücadelesi yoktur. Tanı, hasta izolasyonu, tedaviyi hızlandırmak hekimlik görevi; salgına karşı silahtır. Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 21, 2020

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