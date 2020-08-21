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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Büyük mücadele asıl tedbirle verilir
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Büyük mücadele asıl tedbirle verilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanın tedavi edilmesi ile başarılan bir salgın mücadelesi olmadığını belirterek, "Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Salgınlarla nasıl mücadele edilir? Hasta tedavi ederek başarılmış bir salgın mücadelesi yoktur. Tanı, hasta izolasyonu, tedaviyi hızlandırmak hekimlik görevi; salgına karşı silahtır. Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın" ifadelerini kullandı.

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