Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı Siirt alarm veriyor
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı: Siirt alarm veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller ise Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı
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