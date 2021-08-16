Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Özel seyahat için ek aşıya gerek yok
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Özel seyahat için ek aşıya gerek yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türlerinin kabul edildiğini belirterek, ilgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapıldığını ve özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliğinin olmadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Özel seyahat için ek aşıya gerek yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahreddin Koca, seyahatlerde ek aşı gerekliliğine ilişkin bir duyuru yaptı. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliğinin bulunmadığını belirten Koca, şunları söyledi:

EK AŞI GEREKLİ DEĞİL

Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır.

Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.

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