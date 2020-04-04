Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte Türkiye'de koronavirüs tablosunu açıkladı: 76 hastamızı kaybettik, 302 kişi ise iyileşti

Sağlık Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 19 bin 664 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 76 hasta vefat etti, 302 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.

Toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı 786 oldu.

GÜNDEM Seyahat İzin Belgesini kimler alabilecek: Araçlarda kişi sayısı sınırı var mı

İyileşen sayısında önemli artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, paylaşımında, bugüne kadar yapılan 161 bin 380 testin yüzde 12,18'inin son 24 saat içinde gerçekleştiğini vurguladı.

Taburcu edilen hasta sayısına da dikkati çeken Koca, "İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 11 Otobüslerle stattan ayrılan 250 kişi, bugün Etiler, Konuksever ve Dutlubahçe Mahallesi'nde maske dağıtımı yapacak. Ekipler içinde 3 yıkanabilir maske ve korona virüse karşı uyarı yazısının olduğu maske poşetlerini ilçede her haneye ulaştıracak. Evde olmayanların ise kapılarına maskeleri bırakıldı. Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar Stadyumda özel kıyafetlerle hazırlandılar: Ev ev dolaşacaklar Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede 450 bin maske dağıtımı için adeta küçük bir ordu kurdu. 250 kişiden oluşan tam teçhizatlı ekip 450 bin yıkanabilir maskeyi ev ev dolaşıp dağıtmaya başladı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



