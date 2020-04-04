Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte Türkiyede koronavirüs tablosunu açıkladı 76 hastamızı kaybettik, 302 kişi ise iyileşti
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte Türkiye'de koronavirüs tablosunu açıkladı: 76 hastamızı kaybettik, 302 kişi ise iyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı. Son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 302 artarak 786'ya yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca
Bakan Koca

Sağlık Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 19 bin 664 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 76 hasta vefat etti, 302 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.

Toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı 786 oldu.

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İyileşen sayısında önemli artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, paylaşımında, bugüne kadar yapılan 161 bin 380 testin yüzde 12,18'inin son 24 saat içinde gerçekleştiğini vurguladı.

Taburcu edilen hasta sayısına da dikkati çeken Koca, "İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." ifadelerini kullandı.

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Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
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Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
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Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Stadyumda özel kıyafetlerle hazırlandılar: Ev ev dolaşacaklar
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