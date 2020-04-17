Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de can kaybı 126 kişi artarak 1769'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

#CANLI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. https://t.co/DijIn3JBDP — Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) April 17, 2020

Sağlık Bakanı Koca, "Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın" dedi.

"Tedbirler neticesinde ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü"

Koca, "65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü" dedi.

Sokağa çıkma yasağı ve alınan tedbirlerinin olumlu yönde etkisi olduğunu belirten Bakan Koca, "65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü" dedi.

"Toplam test sayımız 558 bin 413 oldu"

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle birlikte toplam test sayımız 558 bin 413 oldu." açıkladı.

"Toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün eklenen 4 bin 353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, bin 542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi" dedi.

Koronavirüs nedeniyle bugün 126 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bugün 126 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam yaşamını yitiren kişi sayısının 1769 olduğunu açıkladı.

"Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak"

Test sayısının arttığını belirten Sağlık Bakanı Koca sözlerine şöyle devam etti:

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"Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama artış hızı düştü. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak."

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koca, "(Sokağa çıkma yasağı) Bilim Kurulu bir karar merci değil. Salgınla mücadelede tavsiye kararları alan bir kurum. 23 Nisan ile ilgili karar gündeme gelmedi. Zannediyorum haftaya gündem olabilir" diye konuştu.

Koca'nın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

İyileşen hasta sayımız yakında 10 binin üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda.

Dünya Sağlık Örgütünün Türkiye ile hiçbir sorunu yok.

Ercüment Ovalı'nın çalışması

Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz.

Biz tedbiri asla elden bırakmamalıyız. Şuan rakamları hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. 2 haftalık bir plato döneminin olacağını biliyoruz. Dünyadaki örneklere göre devamındaki 2-3 hafta içinde düşeceğini görüyoruz. Yeni bir dalgaya izin vermemeliyiz.

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