Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısının en çok arttığı 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

EN ÇOK ARTIŞIN OLDUĞU 10 İL

Öte yandan Bakan Koca bir diğer paylaşımında en çok artışın olduğu illeri açıkladı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun."

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