Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Şuayıp Birinci'nin ilk vaka makalesiyle ilgili açıklama: Sehven yazılmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci'nin de yazar kadrosunda bulunduğu makaleye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, makaledeki verilerde sehven hataların olduğunu belirterek, "İlgili makalede sorumlu yazar tarafından vakaların, hastaneye yatış tarihleri sehven 'Mart- Nisan' ayları yerine 'Şubat- Mart' olarak yazılmıştır. Yine vaka lokasyonu olarak İstanbul ve Mersin yerine sadece Tarsus ifadesinin geçtiği tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu sonrası son dakika aşı açıklaması: Üretim aşamasına geçildi

'BİRİNCİ'NİN VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ YIPRATILMA ÇABALARINI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM'

Dergi yayın kuruluna düzeltme metni ve kanıt dokümanı gönderildiğini ifade eten Koca, dergi komitesinin düzeltmeyi en yakın zamanda yapacağını aktardı. Bakan Koca, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Covid- 19 mücadele sürecimizde hem ulusal hem uluslararası kamuoyuna bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi aktarmak için bilim insanlarını desteklemek niyetiyle Covid- 19 sürecinin hemen başında 'bilimselarastirma.saglik.gov.tr' portalını kurarak hizmete aldık. Bilindiği gibi, tüm bilimsel çalışmalarla ilgili veriye erişim, etik ilkeler ve onam prosedürüne ilişkin kurallar bellidir.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 7 Ekim koronavirüs sonuçlarında umut veren gelişme: Düşüş eğilimi başladı

Makalenin yazarları arasında olan Bakan Yardımcımız Şuayıp Birinci ve diğer yazarlar belirlenen bilimsel araştırma kurallarına uymuşlardır. Yukarıda da zikrettiğim gibi sehven yapılan ve düzeltilmesi için gerekli girişimin yapıldığı bir yazım hatasını bahane ederek, bu süreci büyük özveri ve mücadele ile götüren, aynı zamanda kendisi de bir tıp doktoru olan Bakan Yardımcım Şuayıp Birinci'nin ve çalışma arkadaşlarının yıpratılma çabalarını üzüntüyle karşılıyorum."

KORONAVİRÜS Bakan Koca açıkladı: DSÖ Türkiye'nin mücadelesini 'Avrupa'da ilk olma özelliği taşıyan bir rapor' ile yayınladı

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanlığı açıkladı: DSÖ Türkiye koronavirüs raporunu yayımladı

KORONAVİRÜS Bakan Koca'nın yerli aşı müjdesi verdiği üniversiteden kötü haber: Rektör ve eşi pozitif çıktı