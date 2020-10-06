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Koronavirüs Bakan Koca açıkladı DSÖ Türkiyenin mücadelesini Avrupada ilk olma özelliği taşıyan bir rapor ile yayınladı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'nün Türkiye raporuyla ilgili ilk yorum

Bakan Koca açıkladı: DSÖ Türkiye'nin mücadelesini 'Avrupa'da ilk olma özelliği taşıyan bir rapor' ile yayınladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "DSÖ, Türkiye’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN BİR RAPOR yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'nin Covid-19 mücadelesiyle ilgili raporu yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, raporla ilgili açıklama yaptı.

Twitter'daki resmi hesabından DSÖ'nün Türkiye raporunun linkini paylaşan Bakan Koca, şunları yazdı:

  • ''DSÖ, Türkiye’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN BİR RAPOR yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek.
  • DSÖ TÜRKİYE COVID-19 RAPORUNDAN İKİ TESPİT: Ölüm oranları dünya ortalamasının oldukça altında. Türkiye genç nüfusu avantaja çevirdi.''

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