Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'nün Türkiye raporuyla ilgili ilk yorum Bakan Koca açıkladı: DSÖ Türkiye'nin mücadelesini 'Avrupa'da ilk olma özelliği taşıyan bir rapor' ile yayınladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "DSÖ, Türkiye’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN BİR RAPOR yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek" dedi.

Haber Merkezi 06 Ekim 2020, 10:10 Son Güncelleme: 06 Ekim 2020, 10:32 DHA