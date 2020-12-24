Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklamaları
TÜRKİYE

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklamaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklamaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu’nun gündeminde virüs mutasyonu, salgın tedbirlerinin vaka tablosuna yansıması ve aşı çalışmaları vardı. Bakan Koca, aşının Çin'den pazar gecesi yola çıkacağını açıkladı. Bakan Koca, İstanbul'da polikliniklere başvuruların yüzde 50 azaldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşle beraber Bilim Kurulu toplantısı ve sonrasında yapılan değerlendirmelerle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları yakından takip ediliyor. Bakan Koca, toplantıda alınan yeni tavsiye kararları ile ilgili açıklama yapıyor. Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir.

Son günlerde İngiltere gibi ülkeler, kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır.

Sürü bağışıklığını uygulamaya çalışan İsveç'te 789, en çok vaka ve vefa sayılarına ulaşan ABD'de 984, virüste mutasyon görülen İngiltere'de 994 vefat görüldü. Türkiye'de ise milyon nüfus başına vefat sayımız 216'ya ulaştı. Günlük vaka sayıları dünyada nisan ayındaki ilk pik döneminde 80 binlerdeydi. Şu an ise neredeyse 9 kat artışla 700 binlere ulaştı.

Nisan ortasındaki ilk döneminde 8 bin 500 civarında olan günlük vefat sayılarının şu an %70 artışla 14 binlere ulaştığını görüyoruz. Son günlerde İngiltere gibi ülkeler kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır.

Çin'den gelecek aşı

Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor.

Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz.

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