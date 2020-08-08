Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

Sağlık Bakanı Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerinde maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekerek, "Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.