Bakan Koca'dan "Üniversite öğrencileri ne zaman aşılanacak?" sorusuna yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından müzisyen, film ve dizi prodüksiyonu çalışanları, akademisyenler ile üniversite çalışanlarının koronavirüs aşısında öncelikli gruba alındığını açıkladı.

Söz konusu açıklamanın ardından Bakan Koca'nın paylaşımının altında, "Üniversite öğrencileri ne zaman aşılanacak?" minvalinde sorular yer aldı.

"13 Eylül'den önce üniversite öğrencileri aşılarını olacak"

O açıklamalardan akademisyen Cem Say'ın "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar." paylaşımını alıntılayan Bakan Koca, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun." dedi.

Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun. https://t.co/2zvUXvW1xN REKLAM June 8, 2021

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