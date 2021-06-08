Koronavirüs Bakan Kocadan "Üniversite öğrencileri ne zaman aşılanacak?" sorusuna yanıt
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan "Üniversite öğrencileri ne zaman aşılanacak?" sorusuna yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, akademisyenlerin ve üniversite personelinin aşılama takvimine alındığını açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından kendisine yöneltilen "Üniversite öğrencileri ne zaman aşılanacak?" minvalindeki sorulara yanıt veren Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz aşılarını olacak." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık ​Bakanı Fahrettin Kocadan Üniversite öğrencileri ne zaman aşılanacak? sorusuna yanıt: 13 Eylülden önce aşılanacaklar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından müzisyen, film ve dizi prodüksiyonu çalışanları, akademisyenler ile üniversite çalışanlarının koronavirüs aşısında öncelikli gruba alındığını açıkladı.

Söz konusu açıklamanın ardından Bakan Koca'nın paylaşımının altında, "Üniversite öğrencileri ne zaman aşılanacak?" minvalinde sorular yer aldı.

"13 Eylül'den önce üniversite öğrencileri aşılarını olacak"

O açıklamalardan akademisyen Cem Say'ın "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar." paylaşımını alıntılayan Bakan Koca, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun." dedi.

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