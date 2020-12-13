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Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca 1 milyon 36 bin doz grip aşısı yaptık
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: 1 milyon 36 bin doz grip aşısı yaptık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 600 bini sağlık çalışanı, 1 milyon 36 bin doz grip aşısı yapıldığını belirterek, "Bu anlamda bir sorun yok. Şu ana kadar Türkiye'de influenza görülebilmiş değil. Bu konuda da vatandaşımızı tedirgin etmememiz gerekir." diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Koca, 2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda konuştu
Sağlık Bakanı Koca, 2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda konuştu

Koca, TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığının bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

2015'den sonra e-nabız sisteminin kurulduğunu ve bir lira fatura kesilmediğini belirten Koca, "Hala bu noktada iddia edilmesi doğru bir şey mi? Siyaset, vatandaşa doğru bilgi verme aracı olarak kullanılıyor olmalı." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık

Şu ana kadar 20 milyon kit satın alındığını, normalde 1 milyar 750 milyon lira verilmesi gereken kitlere 250 milyon verildiğini kaydeden Koca, "1,5 milyar lira vatandaşımız faydalanmış. Niye mutlu olmuyorsunuz, niye teşekkür etmiyorsunuz?" diye sordu.

2021'DE PERSONEL ALIMI DEVAM EDECEK

Bu yıl toplam 73 bin 527 personel aldıklarını, bunların 41 bin 194'ünün hekim dışı sağlık personeli olduğunu aktaran Koca, 12 bin personel alımının devam ettiğini, 2021 yılı için de alıma devam edeceklerini açıkladı.

"GRİP AŞISINDA SORUN YOK"

2 milyon 300 bin doz grip aşısı alındığını hatırlatan Koca, şu ana kadar 600 bini sağlık çalışanları olmak üzere 1 milyon 36 bin doz grup aşısı yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini ifade etti. Koca, "Bu anlamda bir sorun yok. Şu ana kadar Türkiye'de influenza görülebilmiş değil. Bu konuda da vatandaşımızı tedirgin etmememiz gerekir." diye konuştu.

  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bir soru üzerine Beyşehir, Eğirdir ve Gölbaşı'nda göl temizliğine başladıklarını ve bu gölleri eski haline getirinceye kadar bu çalışmaların süreceğini söyledi.

Bakan Koca'dan CHP'li Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına cevap: Gözlerini ve yüzünü görmek istiyorum
OYNAT 06:08
Bakan Koca'dan CHP'li Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına cevap: Gözlerini ve yüzünü görmek istiyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi Görüşmeleri'nde sağlık çalışmalarını anlattı. CHP Milletvekili Murat Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına cevap verirken “ bu iddialarda bulunan arkadaşımız buradaysa gözlerini görmek ve yüzünü görmek istiyorum ' dedi ve görsellerle cevap verdi. Koronavirüs'den hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini ise sesi titreyerek söyledi.


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