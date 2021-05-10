Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca koronavirüs haritasını açıkladı İstanbul, Ankara ve İzmir ilk sırada
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs haritasını açıkladı: İstanbul, Ankara ve İzmir ilk sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" dedi. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 1-7 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

En çok vaka görülen iller

Haftalık verilere göre, İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak, Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Kastamonu'da 340,08, Tekirdağ'da 318,48, Zonguldak'ta 309,37, Erzurum'da 303,58 oldu.

En az vaka görülen iller

Haftalık verilere göre Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Şırnak'ta 36,08, Adana'da 61,41, Mardin'de 62,36, Şanlıurfa'da 66,89, Van'da 71,95 olarak kayıtlara geçti.

İl il vaka sayıları

İllerin 1-7 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"İstanbul (359,99), Kastamonu (340,08), Tekirdağ (318,48), Zonguldak (309,37), Erzurum (303,58), Kocaeli (297,76), Kırklareli (287,23), Bolu (282,72), Kütahya (273,46), Rize (270,94), Erzincan (270,02), Bayburt (264,92), Ağrı (264,27), Kayseri (261,00), Ordu (260,97), Bilecik (259,24), Ardahan (255,82), Nevşehir (254,79), Ankara (247,68), Eskişehir (245,83), Kırıkkale (243,99), Giresun (236,90), Sivas (234,00), Çanakkale (233,59), Konya (228,09), Kars (227,78), Tokat (224,13), Düzce (222,66), Karabük (222,48), Bartın (219,62), Çorum (218,25), Amasya (216,70), Karaman (216,54), Afyonkarahisar (212,64), Isparta (211,44), Bursa (207,97), Malatya (205,05), Edirne (204,53), Yozgat (204,25), Niğde (203,83), Balıkesir (200,20), Trabzon (198,55), Sakarya (197,67), Yalova (197,07), Çankırı (196,44), Kırşehir (189,27), Samsun (189,00), Gümüşhane (187,01), Burdur (170,73), Sinop (167,24), Aksaray (163,12), İzmir (161,92), Denizli (155,92), Iğdır (153,99), Elazığ (145,76), Manisa (145,25), Artvin (141,00), Gaziantep (134,83), Muğla (132,90), Kilis (132,36), Bitlis (132,20), Uşak (132,09), Antalya (131,38), Tunceli (123,44), Bingöl (122,09), Aydın (102,23), Muş (95,11), Adıyaman (94,55), Kahramanmaraş (91,68), Batman (91,25), Hakkari (89,84), Diyarbakır (86,97), Mersin (84,71), Osmaniye (79,12), Siirt (78,23), Hatay (72,20), Van (71,95), Şanlıurfa (66,89), Mardin (62,36), Adana (61,41), Şırnak (36,08)"


'Aşı ikna ekibi' devreye girdi: 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 80'e çıktı
KORONAVİRÜS
'Aşı ikna ekibi' devreye girdi: 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 80'e çıktı

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,3 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,3 milyonu aştı

AB'den Pfizer aşısına yatırım: 1,8 milyar dozluk anlaşma
KORONAVİRÜS
AB'den Pfizer aşısına yatırım: 1,8 milyar dozluk anlaşma
Abone Ol Google News
İki yüzlü Batı

İki yüzlü Batı

​Almanya hükümeti işgalci İsrail'i kınamadı.
Mescid-i Aksaya yardım yapmaları farz

'Mescid-i Aksa'ya yardım yapmaları farz'

Kudüs ve Filistin Müftüsü'nden İslam dünyasına çağrı.
Saldırılar sona ermeli

​Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

100 bin kişide en çok ve en az vaka görülen iller.

Yaralı sayısı 305

Yaralı sayısı 305

Mescid-i Aksa'daki saldırılarda yaralı Filistinli sayısı yükseliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.