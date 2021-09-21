Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak" ifadelerini kullandı.

18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı %50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2021

KORONAVİRÜS En az iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar temaslı olduğunda karantinaya girmeyecek