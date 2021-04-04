Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "(Kovid-19) 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü" dedi.
Koca, "Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız" şeklinde konuştu.
65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39’dan 11,3’e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız.
65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39’dan 11,3’e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2021