Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19) 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü" dedi. Ayrıca Bakan Koca, gençlerin aktif vakalar içindeki oranının arttığını belirtti.

Haber Merkezi 04 Nisan 2021, 12:18 Son Güncelleme: 04 Nisan 2021, 12:29 AA