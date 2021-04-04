Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39dan 11,3e düştü
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü

Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19) 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü" dedi. Ayrıca Bakan Koca, gençlerin aktif vakalar içindeki oranının arttığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39dan 11,3e düştü
Sağlık Bakanı Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "(Kovid-19) 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü" dedi.

Koca, "Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız" şeklinde konuştu.


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